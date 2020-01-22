passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Владимира Преснякова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Во вторник, 21 января, звезды поздравляли Дмитрия Харатьяна с 60-летием.

Дарья Повереннова похвасталась фотографией с дочерью: «Говорят, чужие дети быстро растут! А вот и нет. Когда успела Полина стать младше меня всего на 20 лет?)»

Валерия растрогала поклонников: «Мама глазами дочери. ЛЮБЛЮ тебя, моя девочка #домашнеефото».

«Photos by Robert Volya❤️», — поделилась Ляйсан Утяшева творчеством сына:

Алена Свиридова поздравила любимого:

Анастасия Овечкина (Шубская) поделилась фотографией с папой:

Юлия Меньшова похвасталась брошью, которую сделала сама: «Короче, я тут сшила новую брошечку. Давно заготовка лежала, руки чесались, но не доходили. И вот, наконец. Муж увидел и говорит: слушай, какая красота, так может, ты и мне по блату орден Дружбы сошьешь? А я думаю запросто. Легко».

Ирина Дубцова пообщалась с акулами: «Прелесть же) Спокойно ! На этот раз акула за стеклом подводного ресторана».

Алена Хмельницкая шалит на отдыхе: «Я в абсолютном восторге от дома-музея Художника Антонио Бланко в Убуде! Обязательно выложу ещё фото и видео».

Нонна Гришаева показала вдохновляющее видео: «Охота Аркадиной на Isla Mujeres))».

Светлана Бондарчук получила небольшую травму на отдыхе.

Влад Топалов обратился к врачу и поделился мыслями: «Раньше мы с друзьями вместе ходили в кино, в рестораны, в клубы, на танцы..... а сейчас — вместе ходим на обследования наших уже не молодеющих но все еще крепких организмов!!!Посмеялись мы утром от души. Не получил согласия на разглашение имени моего друга по "мероприятию" сегодня, поэтому не называю его) но было забавно лежать рядом друг с другом, в такой новой обстановке)))) вот она — взрослая жизнь!!! И куда я торопился взрослеть? Чем плохо было ПРОСТО СЛУШАТЬСЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЬСЯ? Забавно)))»

Певица Жасмин сделала «лохматое» селфи в студии: «My studio style today».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!