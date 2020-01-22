21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова похвасталась брошью, которую сделала сама: «Короче, я тут сшила новую брошечку. Давно заготовка лежала, руки чесались, но не доходили. И вот, наконец. Муж увидел и говорит: слушай, какая красота, так может, ты и мне по блату орден Дружбы сошьешь? А я думаю запросто. Легко».

Ирина Дубцова пообщалась с акулами: «Прелесть же) Спокойно ! На этот раз акула за стеклом подводного ресторана».

Алена Хмельницкая шалит на отдыхе: «Я в абсолютном восторге от дома-музея Художника Антонио Бланко в Убуде! Обязательно выложу ещё фото и видео».

Нонна Гришаева показала вдохновляющее видео: «Охота Аркадиной на Isla Mujeres))».