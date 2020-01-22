21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Во вторник, 21 января, звезды поздравляли Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Дарья Повереннова похвасталась фотографией с дочерью: «Говорят, чужие дети быстро растут! А вот и нет. Когда успела Полина стать младше меня всего на 20 лет?)»
Валерия растрогала поклонников: «Мама глазами дочери. ЛЮБЛЮ тебя, моя девочка #домашнеефото».
«Photos by Robert Volya❤️», — поделилась Ляйсан Утяшева творчеством сына:
Алена Свиридова поздравила любимого:
Анастасия Овечкина (Шубская) поделилась фотографией с папой:
Юлия Меньшова похвасталась брошью, которую сделала сама: «Короче, я тут сшила новую брошечку. Давно заготовка лежала, руки чесались, но не доходили. И вот, наконец. Муж увидел и говорит: слушай, какая красота, так может, ты и мне по блату орден Дружбы сошьешь? А я думаю запросто. Легко».
Ирина Дубцова пообщалась с акулами: «Прелесть же) Спокойно ! На этот раз акула за стеклом подводного ресторана».
Алена Хмельницкая шалит на отдыхе: «Я в абсолютном восторге от дома-музея Художника Антонио Бланко в Убуде! Обязательно выложу ещё фото и видео».
Нонна Гришаева показала вдохновляющее видео: «Охота Аркадиной на Isla Mujeres))».
Светлана Бондарчук получила небольшую травму на отдыхе.
Влад Топалов обратился к врачу и поделился мыслями: «Раньше мы с друзьями вместе ходили в кино, в рестораны, в клубы, на танцы..... а сейчас — вместе ходим на обследования наших уже не молодеющих но все еще крепких организмов!!!Посмеялись мы утром от души. Не получил согласия на разглашение имени моего друга по "мероприятию" сегодня, поэтому не называю его) но было забавно лежать рядом друг с другом, в такой новой обстановке)))) вот она — взрослая жизнь!!! И куда я торопился взрослеть? Чем плохо было ПРОСТО СЛУШАТЬСЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЬСЯ? Забавно)))»
Певица Жасмин сделала «лохматое» селфи в студии: «My studio style today».
Фото и видео: instagram
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