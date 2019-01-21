21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Арман Давлетяров показал фото с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным: «На концерте @lobodaofficial с моими дорогими @alla_orfey и @maxgalkinru , концерт был фантастический».

Валерия опубликовала селфи, на котором выглядит очень молоденькой: «Догуливаем последние два дня отпуска. Возникли обстоятельства, по которым вынуждены были его продлить, о чем, собственно, не очень переживаю. Поняла, что совершенно не чувствую потребности в море, купании в соленой воде - меня может устроить любой водоем, но главное, что мне нужно - солнце, и совершенно необязателен пляжный отдых, скорее предпочитаю просто солнце ощущать. Оно дает нам энергию созидания, чувство радости и счастья. Как хочется, чтобы в наших краях солнышко светило чаще, может, и люди были бы менее агрессивны, не смотря на все жизненные трудности».

Ксения Бородина похвасталась дочерью-гимнасткой: «Ну вот как не гордиться такой умничкой. Ходим по-прежнему 2 раза в неделю, а хотелось бы 3(( но никак не можем себе это позволить, в остальные дни репетиторы(((»

Виктория Лопырева — подушкой для беременных: «Не скажу, что я "нормальная беременная" у которой было время ознакомиться со всем, что и как нужно делать во время беременности, но один любимый "гаджет" у меня все-таки появился — это подушка для беременных — мне кажется, что и после родов спать с ней будет очень даже удобно».

Милла Йовович показала фото с подросшими детьми.

Сергей Лазарев улетел на отдых с сыном: «Тотальный релакс.... с сынулей решили захватить еще немного солнца...»

Полина Гагаина поделилась видеороликом с отдыха: