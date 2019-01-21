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21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Арман Давлетяров показал фото с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным: «На концерте @lobodaofficial с моими дорогими @alla_orfey и @maxgalkinru , концерт был фантастический».

Валерия опубликовала селфи, на котором выглядит очень молоденькой: «Догуливаем последние два дня отпуска. Возникли обстоятельства, по которым вынуждены были его продлить, о чем, собственно, не очень переживаю. Поняла, что совершенно не чувствую потребности в море, купании в соленой воде - меня может устроить любой водоем, но главное, что мне нужно - солнце, и совершенно необязателен пляжный отдых, скорее предпочитаю просто солнце ощущать. Оно дает нам энергию созидания, чувство радости и счастья. Как хочется, чтобы в наших краях солнышко светило чаще, может, и люди были бы менее агрессивны, не смотря на все жизненные трудности».

Ксения Бородина похвасталась дочерью-гимнасткой: «Ну вот как не гордиться такой умничкой. Ходим по-прежнему 2 раза в неделю, а хотелось бы 3(( но никак не можем себе это позволить, в остальные дни репетиторы(((»

Виктория Лопырева — подушкой для беременных: «Не скажу, что я "нормальная беременная" у которой было время ознакомиться со всем, что и как нужно делать во время беременности, но один любимый "гаджет" у меня все-таки появился — это подушка для беременных — мне кажется, что и после родов спать с ней будет очень даже удобно».

Милла Йовович показала фото с подросшими детьми.

Сергей Лазарев улетел на отдых с сыном: «Тотальный релакс.... с сынулей решили захватить еще немного солнца...»

Полина Гагаина поделилась видеороликом с отдыха:

Юлия Началова рассказала об отношении к возрасту: «С удовольствием присоединяюсь к #challenge 2009-2019. А как вы относитесь к принятию своего возраста ? Если честно, я тоже задумывалась над этим вопросом и пришла к выводу, что нужно просто жить и получать удовольствие от жизни, у меня состоялась самая моя главная победа в жизни — это моя дочь, моя жизнь, мое счастье... каждые 5 лет мы меняемся (если конечно работаем над собой) В моем случае, у меня всегда все написано на лице, в глазах. Когда я очень счастлива, когда мне больно, когда я очень устала или переутомилась, но я стала учиться принимать себя, стараться быть в гармонии с собой и с окружающим миром, я никогда не обижаюсь на моих любимых "диванных критиков")) потому, что живу абсолютно другой жизнью.. без зависти к людям (у меня просто с Рождения нет этого файла в голове), я люблю свою семью, я люблю свою работу (со всеми ее сложностями)) Я знаю свое предназначение в этой жизни, я занимаюсь профессионально этим 28 лет (рано начала))))) В итоге, это жизнь и относиться к этому нужно спокойно. Просто каждое утро (не смотря на все трудности , поверьте они у меня тоже есть, как и всех вас, я встаю каждое утро и говорю себе: "Я счастлива!!! И Я всем желаю Счастья!!!!"»

Виктория Боня продемонстрировала букет от российского поклонника.

А Иосиф Пригожин показал «ролевые игры» с Валерией.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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