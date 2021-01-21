21 января: самые интересные фото и видео из Instаgram звезд
Фото: www.instagram.com/avarum/
Анжелика Варум поделилась совместным селфи со своим супругом, Леонидом Агутиным и поздравила подписчиков с днем объятий. По традиции, певица была без макияжа и собрала комплименты от поклонников за свою естественность и привлекательность.
День объятий отметила и Наталья Подольская, выложив атмосферное семейное фото.
Певица Зара опубликовала фотографии из поездки в свой любимый город Петербург. В своем блоге она выложила кадры на фоне городских достопримечательностей.
Елена Темникова выложила кадр из студии, напомнив подписчикам, что не забывает про них, и поблагодарив за то, что люди спрашивают, все ли с ней в порядке.
Анастасия Решетова снова умилила своих поклонников, и опубликовала в сториз видео купания Ратмира. Самое деятельное участие в процессе принимал папа Тимати.
Анна Хилькевич показала, как занимается со своей дочкой и учит ее английскому языку. Судя по выражению лица девочки, ее удалось заинтересовать уроком.
Ляйсан Утяшева собирается домой из отпуска и показывает свое селфи — на отдыхе она покрылась веснушками, которые собрали множество комплиментов от поклонников.
Беременная Лена Перминова показала отличную фигуру и животик в эффектном купальнике телесного цвета и искупалась в бассейне с лепестками роз.
Сергей Лазарев вернулся с Бали и полностью готов поразить зрителей в танцевальном шоу. В своем блоге он опубликовал эффектный кадр фрагмента танца со своей партнершей.
А вот Анфиса Чехова возвращение решила отложить, и пропустила свой рейс домой, чтобы остаться в Сочи еще на пару дней.
Яна Рудковская в отпуск не отправилась, зато культурно проводит время в Москве — продюсер и многодетная мама отправилась на спектакль в Большой театр.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Яны Рудковской, Натальи Подольской, Анжелики Варум, Елены Темниковой, Сергея Лазарева, Анны Хилькевич, Зары, Анфисы Чеховой, Ляйсан Утяшевой, Лены Перминовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!