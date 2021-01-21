21 января: самые интересные фото и видео из Instаgram звезд

Анна Хилькевич показала, как занимается со своей дочкой и учит ее английскому языку. Судя по выражению лица девочки, ее удалось заинтересовать уроком.

Ляйсан Утяшева собирается домой из отпуска и показывает свое селфи — на отдыхе она покрылась веснушками, которые собрали множество комплиментов от поклонников.

Беременная Лена Перминова показала отличную фигуру и животик в эффектном купальнике телесного цвета и искупалась в бассейне с лепестками роз.

Сергей Лазарев вернулся с Бали и полностью готов поразить зрителей в танцевальном шоу. В своем блоге он опубликовал эффектный кадр фрагмента танца со своей партнершей.

А вот Анфиса Чехова возвращение решила отложить, и пропустила свой рейс домой, чтобы остаться в Сочи еще на пару дней.

Яна Рудковская в отпуск не отправилась, зато культурно проводит время в Москве — продюсер и многодетная мама отправилась на спектакль в Большой театр.