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21 января: самые интересные фото и видео из Instаgram звезд

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Анжелика Варум и Леонид Агутин

Фото: www.instagram.com/avarum/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анжелика Варум поделилась совместным селфи со своим супругом, Леонидом Агутиным и поздравила подписчиков с днем объятий. По традиции, певица была без макияжа и собрала комплименты от поклонников за свою естественность и привлекательность.

День объятий отметила и Наталья Подольская, выложив атмосферное семейное фото.

Певица Зара опубликовала фотографии из поездки в свой любимый город Петербург. В своем блоге она выложила кадры на фоне городских достопримечательностей.

Елена Темникова выложила кадр из студии, напомнив подписчикам, что не забывает про них, и поблагодарив за то, что люди спрашивают, все ли с ней в порядке.

Анастасия Решетова снова умилила своих поклонников, и опубликовала в сториз видео купания Ратмира. Самое деятельное участие в процессе принимал папа Тимати.

Анна Хилькевич показала, как занимается со своей дочкой и учит ее английскому языку. Судя по выражению лица девочки, ее удалось заинтересовать уроком.

Ляйсан Утяшева собирается домой из отпуска и показывает свое селфи — на отдыхе она покрылась веснушками, которые собрали множество комплиментов от поклонников.

Беременная Лена Перминова показала отличную фигуру и животик в эффектном купальнике телесного цвета и искупалась в бассейне с лепестками роз.

Сергей Лазарев вернулся с Бали и полностью готов поразить зрителей в танцевальном шоу. В своем блоге он опубликовал эффектный кадр фрагмента танца со своей партнершей.

А вот Анфиса Чехова возвращение решила отложить, и пропустила свой рейс домой, чтобы остаться в Сочи еще на пару дней.

Яна Рудковская в отпуск не отправилась, зато культурно проводит время в Москве — продюсер и многодетная мама отправилась на спектакль в Большой театр.

Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Яны Рудковской, Натальи Подольской, Анжелики Варум, Елены Темниковой, Сергея Лазарева, Анны Хилькевич, Зары, Анфисы Чеховой, Ляйсан Утяшевой, Лены Перминовой

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