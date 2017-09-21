Трогательные поздравления и слухи о семейном гнездышке Лопыревой — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Алсу поздравила брата: «Любимый братишка! С днём рождения!! Сегодня ты уже настоящий, взрослый мужчина! Ты сам все знаешь. Люблю тебя очень». Дарья Канануха — мужа: «С днём рождения, самый лучший муж на свете, я Тобой горжусь!». Анна Седокова без макияжа похвасталась подарком: «Белые розы в 3 часа ночи. Что может быть приятнее». От кого букет, она не уточняет.

Кристина Асмус поделилась фотографией с коллегами: «Идеальное селфи!!!!». Дмитрий Маликов рассмешил подписчиков фотографией в лыжах: «Так Вам для разнообразия в ленту! Сами придумайте подпись)))». Анна Семенович похвасталась стройной фигурой и поделилась житейской мудростью: «Мы так часто живём в своих стереотипах , не понимая , что это самая настоящая тюрьма!!! Мы очень социальны и тянемся к общению, часто забывая, что каждый человек это уникальная Душа со своим мировоззрением и стержнем. В этом и есть уникальность игры под названием Жизнь, картинка в калейдоскопе всегда меняется, но она неизменно прекрасна». Ольга Куриленко тоже похвасталась идеальным телом.

Николай Басков и Виктория Лопырева поздравили семью Агаларовых с открытием нового «Вегаса» и прокомментировали слухи о семейном гнездышке и корысти Виктории: