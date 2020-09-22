21 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Настя Каменских поделилась позитивом: «Доброе утро, милые! Пусть сегодня исполнится какая-то ваша мечта. И помните, что ваши мысли и действия в понедельник задают тон всей вашей недели».
Светлана Лобода похвасталась своим «утром в Киеве».
Ирина Слуцкая показала забавное видео:
Плюс-сайз модель Катя Жиркова показала нежное селфи с известной подругой: «Friends will be friends ❤️❤️❤️ forever and ever».
Светлана Зейналова поздравила коллегу: «Нашла фото, которое точно отражает суть этой прекрасной женщины: она сказочная фантастическая Принцесса! Сотканная из тонких материй и наполненная космическими прозрачными вибрациями, которые завораживают и дарят гармонию. Настя Трегубова отмечает сегодня начало своего Нового Года! Я никогда не встречала человека более эмоционального, яркого, открытого и доброго! Мать 4-х детей, а выглядит на 25 лет! Разве это честно по отношению к нам, к простым женщинам!?!?!? Я ей постоянно повторяю, что надо выглядеть хуже, но у нее не получается! И Слава богу! И с каждым своим годом она становится ярче, лучше, красивей и талантливей! Любимая!!! Счастья тебе! Силы! Душевной гармонии!!! И ощущения стабильности, защищенности, Радости, востребованности и драйва! И Здоровья побольше -без него никуда! Я тебя люблю!!!!»
Эвелина Бледанс призналась в любви Крыму: «Насколько же он заряжает меня энергией. Вот уж точно место силы! И работа с артековцами на кинофестивале "Алые паруса Артека" и встречи с коллегами по актерскому цеху, и море, и горы, проведала родителей на кладбище. Я очегь чувствую здесь свои корни!»
Юлия Барановская радуется встрече с Горным Алтаем:
Анна Снаткина похвасталась: «Вот и прошли наши первые соревнования этого сезона... Долго ждали, быстро готовились, в пандемию тренировались дома...))))... я вспомнила, как это волнительно и ответственно-тренировать деток, тем более своего ребенка. Я поздравляю тебя, моя ЛЮБИМАЯ! Горжусь тобой и безумно люблю».
Нонна Гришаева показала взрослого сына.
Наталья Подольская опубликовала уютное «беременное» фото.
Олеся Судзиловская примерила задорный образ: «Есть образ для вечернего выхода, а есть... для ночного. На дискотеку именно в таком стиле».
Ольга Бузова поделилась позитивом: «Настроение - милая девочка с хвостиками».
Фото и видео: Instagram /@katyazharkova /@kamenskux /@slutskayaofficial /@lobodaofficial /@svetlanazey /@bledans /@nataliapodolskaya /@buzova86 /@snatkina_anna /@olesya_sudzilovskaya /@baranovskaya_tv /@grishaevanonna /@ /@ /@ /@
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