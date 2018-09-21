21 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус поделилась новым снимком очаровательной дочки Насти, а Яна Рудковская показала любимых мужа и младшего сына.
Лукерья Ильяшенко рассказала о забавном и странном случае: «Вчера меня в 4 раз в жизни выгнали из театра. За непристойное поведение. Мол, хохотала громко. Когда по задумке автора надо было рыдать — я ржала как конь. Не понимаю что тут такого обидного! — наоборот, диапазонистось авторской задумки настолько широка, что кого на слезы пробивает, а кого на поржать. Мораль сей басни какова? — Мы там на подмостках и за кулисами, и в зрительном зале тоже, впрочем, не африканских больных детей спасаем же вроде, да? Потому, кажется мне, что надо как-то быть попроще. Не так серьезно к себе относиться. Особенно в тех областях, которые касаются лицедейства. И прикладного, и созерцательно-сочувственного!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Эвелина Бледанс поблагодарила фолловеров: «Я и не заметила, что вас стало 1млн 200 тыс, хотя для меня это очень долгожданная цифра. Спасибо вам, мои родные все до одного настоящие( не купленные по последней моде) подписчики. Иногда суровые, злые, даже мерзкие, но МОИ!!! Поплевав желчью эта малая часть нашей инстаграмм-тусы, тоже станет позитивной , как основная! Ведь только радуясь за других, получишь свое счастье!!! Эта музыка стаканчиков для вас, мои хорошие!»
А Татьяна Навка поведала о преодолении себя: «Когда-то стоя на Олимпийском пьедестале, я пообещала себе, что больше никогда и ни за что не зайду в зал и тем более не буду заниматься «ненавистным» для меня балетом!!! Никогда! Но, как говорится — расскажи Богу о своих планах? Со временем я поняла, чтобы оставаться на льду и в отличной физической форме, зал и балет обязательны!».
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Доброго всем и бодрого утра!!!💪🏼Ценителям настоящего классического балета лучше не смотреть! 😂🙈 Не судите строго... 🙏 Когда-то стоя на Олимпийском пьедестале, я пообещала себе, что больше никогда и ни за что не зайду в зал и тем более не буду заниматься «ненавистным» для меня балетом!!! 🙈🙈🙈 Никогда! 😂😂😂 Но , как говорится-расскажи Богу о своих планах? 😏 Со временем я поняла, чтобы оставаться на льду и в отличной физической форме, зал и балет обязательны! Далеко не сразу 😅, но теперь, под руководством @a__alexandra занятия для меня в удовольствие! 😄😄😄 А с осознанием того, что уже через три месяца （😱）у нас премьера нашей новой сказки “Аленький цветочек”🌹, мои тренировки становятся все интенсивнее, а энтузиазма всё больше! 😏😉 Уверена, что она вам понравится! 😎 А пока мы усиленно готовимся, любим балет и заряжаемся положительной энергией, вы уже можете выбрать дату с 25 декабря 2018 по 8 января 2019 года и приобрести билеты на сайте navka.show в ДС “Мегаспорт”! 😉🙏 Video by @sashazhulina 😘 #ТатьянаНавка #рубрикаспортоттатьянынавки #балет #мотивация #подготовка #аленькийцветочек #navka.show #навкашоу
Елена Летучая поздравила с днем рождения давнюю подругу Машу Федорову — главного редактора Vogue Russia. А Екатерина Стриженова сообщила хороший прогноз погоды в Москве на выходные.
Фото: Instagram