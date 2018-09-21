21 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус поделилась новым снимком очаровательной дочки Насти, а Яна Рудковская показала любимых мужа и младшего сына.

Лукерья Ильяшенко рассказала о забавном и странном случае: «Вчера меня в 4 раз в жизни выгнали из театра. За непристойное поведение. Мол, хохотала громко. Когда по задумке автора надо было рыдать — я ржала как конь. Не понимаю что тут такого обидного! — наоборот, диапазонистось авторской задумки настолько широка, что кого на слезы пробивает, а кого на поржать. Мораль сей басни какова? — Мы там на подмостках и за кулисами, и в зрительном зале тоже, впрочем, не африканских больных детей спасаем же вроде, да? Потому, кажется мне, что надо как-то быть попроще. Не так серьезно к себе относиться. Особенно в тех областях, которые касаются лицедейства. И прикладного, и созерцательно-сочувственного!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).