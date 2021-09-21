21 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мельникова показала забавный кадр со съемок фильма, где они с Павлом Прилучным сыграли пару, и продемонстрировала, как снималась сцена в ванне.

Ксения Собчак показала самое русское фото – телеведущая отправилась в лес за грибами и сделала пару отличных кадров.

Юлия Такшина и Анна Заворотнюк поделились осенними селфи. Пока звезда «Не родись красивой» печалится об уходящем лете, дочь Анастасии Заворотнюк рассуждает, нужно ли женщинам уметь готовить и фотографируется в элегантной белой рубашке.