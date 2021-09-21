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21 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk

Дарья Мельникова показала забавный кадр со съемок фильма, где они с Павлом Прилучным сыграли пару, и продемонстрировала, как снималась сцена в ванне.

Ксения Собчак показала самое русское фото – телеведущая отправилась в лес за грибами и сделала пару отличных кадров.

Юлия Такшина и Анна Заворотнюк поделились осенними селфи. Пока звезда «Не родись красивой» печалится об уходящем лете, дочь Анастасии Заворотнюк рассуждает, нужно ли женщинам уметь готовить и фотографируется в элегантной белой рубашке.

Яна Рудковская восхищается силой и выдержкой своего сына Саши Плющенко. Мальчик вышел на лед, несмотря на перелом руки, который он получил во время игры в футбол.

«Жизнь – штука сложная!», – пишет Яна.

Айза Долматова, которая решила начать новую жизнь и удивила всех преображением в блондинку, призналась, что ей не хватает новых проектов – оказывается, о новой интересной работе она мечтает больше, чем о дорогих машинах.

Мила Сивацкая опубликовала очень уютный кадр – актриса, завернувшись в оранжевый плед, пьет кофе в бревенчатом домике на дереве и предлагает поклонникам угадать, о чем она мечтает.

Ольга Бузова и Сергей Лазарев проводят время в Турции - телеведущая публикует горячий кадр в купальнике.

А вот Ксения Чилингарова, наоборот, утепляется, и уже достала любимую шубу.

Эммануил Виторган показал три поколения их семьи и выложил домашнее фото с сыном и внуком, а Нонна Гришаева поделилась яркими кадрами с прогулки по Сочи.

Фото: Instagram Эммануила Виторгана, Нонны Гришаевой, Милы Сивацкой, Айзы Долматовой, Анны Заворотнюк, Юлии Такшиной, Дарьи Мельниковой, Ксении Собчак