21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала фото на кухне и сделала неожиданное признание: «@presnyakovvladimir из года в год, утром, любезно наливает мне чашечку капучино с легкой молочной пенкой. А я ВООБЩЕ не пью кофе с молоком, совсем! Только черный — американо или эспрессо. Вова, прости. Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе — бомба, это — неправда».

Олег Газманов поделился позитивом: «Давай отменим понедельники, хоть далеко мы не бездельники. Они какие-то унылые. В них словно птицы мы бескрылые… Всем #моиясныедни».

Стас Михайлов проводит время с семьей: «Теперь отдых!!! Доброго дня люди!!!!»

Наталья Водянова рассказала: «Будучи в Сочи, я не могла упустить возможности познакомить своих детей с фигурой Сталина и обсудить, связанные с этим именем мрачные и трагичные страницы истории нашего героического народа».

«Папа попросил передать привет Венере Милосской и пожать ей руку. Не получилось. Расстроилась....», — шутит Саша Стриженова.

«Три дня счастья подарила мне судьба... благодаря моим друзьям, я оказалась в Бардолино», — похвасталась Любовь Толкалина.

Анна Хилькевич тоже поделилась фотографией с отдыха: «Хотела написать о том, как я каталась на катамаране почти раздетая в погоду в 13 градусов тепла.... но напишу другое. Как меня бесят вот эти вот комментаторы с пустыми анкетами и тысячами подписками, которые фигачат пустые, злобные, хейтерские комментарии абсолютно незнакомому им человеку. Всех в блок».

«Вчера был удивительный спектакль!! Все сложилось. Спасибо, очень чутким и интеллигентным зрителям! Спасибо прекрасному @skanavimusic нашему режиссеру #еленатарасова и очень красивой @gallery_shilov», — написала Елена Захарова.