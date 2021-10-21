21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Ивлеева показала новый образ в стиле 90-х. Ведущая примерила красный комбинезон и надела роликовые коньки. А снимки сделаны с эффектом Polaroid, так популярного в те годы фотоаппарата.

Певица Зара позирует в новом осеннем образе. Для прогулки звезда выбрала длинную шифоновую юбку и пиджак, дополнив аутфит сапогами на каблуке.

Крис Дженнер поздравила свою дочь Ким Кардашьян с днем рождения, опубликовав милый архивный снимок из ее детства.

Сергей Безруков показал новое видео с сыном, который ждет отца из больницы, после госпитализации с коронавирусом: «Сын на помощь папе скачет! Вот это подкрепление! Ура! Все микробы победим!»