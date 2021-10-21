21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastyaivleeva/Instagram
Настя Ивлеева показала новый образ в стиле 90-х. Ведущая примерила красный комбинезон и надела роликовые коньки. А снимки сделаны с эффектом Polaroid, так популярного в те годы фотоаппарата.
Певица Зара позирует в новом осеннем образе. Для прогулки звезда выбрала длинную шифоновую юбку и пиджак, дополнив аутфит сапогами на каблуке.
Крис Дженнер поздравила свою дочь Ким Кардашьян с днем рождения, опубликовав милый архивный снимок из ее детства.
Сергей Безруков показал новое видео с сыном, который ждет отца из больницы, после госпитализации с коронавирусом: «Сын на помощь папе скачет! Вот это подкрепление! Ура! Все микробы победим!»
Юля Савичева рассказала, что ее утро началось с прямого эфира на Новом радио. Для начала дня певица выбрала образ в бежевых оттенках.
Елена Летучая наслаждается отдыхом на Мальдивах и демонстрирует роскошную фигуру. Ведущая не раз признавалась, что острова с белым песком и бирюзовой водой являются ее излюбленным местом отдыха.
Анна Седокова с младшим ребенком — 4-летним сыном Гектором отдыхает в Америке. Семья посетила один из самых популярных парков развлечений в мире.
Певица Валерия поразила подписчиков необычным образом. Звезда рассказала, что примерила новое для себя амплуа ради новой фотосессии.
26-летняя молодая мама Лиза Арзамасова опубликовала новое фото. Последнее время непривычно видеть актрису не с коляской и в домашней пижаме, а с укладкой, макияжем и в кожаном плаще.
Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина поделилась в подписчиками своими мыслями и подписала новое селфи: «У меня полное ощущение, что я бегу по минному полю. Уровень давления запредельный. Но, мне, как ни странно, это нравится. Я понимаю, что чем дольше сжимается пружина, тем мощнее будет рывок».
Глюкоза выложила новое видео, в котором чувственно поет свой новый хит «Пина колада».
Юлия Меньшова наслаждается последними осенними месяцами в окружении природы.
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова взбудоражила подписчиков откровенным образом. Актриса надела черный кожаный плащ поверх белого нижнего белья и дополнила аутфит черными туфлями-лодочками.
Фото и видео: Instagram