21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских призналась в любви к домашним животным. «Это такая чистая энергия и такая безусловная любовь! Поэтому, если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четырехлапого друга, - не раздумывайте! Ваша жизнь заиграет новыми красками! Я счастлива, что Мимишкины малыши теперь приносят столько улыбок и позитивных эмоций в своих новых домах!», — написала она в Instagram и показала фото с «букетом» щенков.
Иосиф Пригожин поделился солнечным видео из Дубая, куда он улетел с Валерией на съемки клипа. В ролике продюсер рассекает волны на аквабайке.
Елена Исинбаева прогулялась по солнечной набережной родного Волгограда.
Алексей Ягудин трогательно поздравил маму с днем рождения и показал фото с ней из своего детства. «С днем рождения, мамуля! Коротко, но объемно: спасибо за все!», — написал спортсмен в микроблоге.
Равшана Куркова опубликовала фото из кафе и поделилась с подписчиками своим плейлистом, где значились группы Queen, Prodigy и другие.
Лера Кудрявцева умилила подписчиков видео с двухгодовалой дочерью Машей на занятиях.
Игорь Петренко опубликовала продолжение серий фотографий с красавицей-женой и подросшими дочками. Над фотосессией работала супруга актера Кристина Бродская.
Анна Седокова похвасталась перед фанатами новой кудрявой прической, а Регина Тодоренко поздравила брата с днем рождения и показала их детское фото.
Актриса Марьяна Спивак поделилась нежной фотографией с дочерью. «Любовь всей моей жизни», — подписала она кадр оригинальной фотосессии.
Лиза Арзамасова продемонстрировала мастерство управления водным мотоциклом (она умеет ездить и на обычном). А Кристина Асмус показала фото подросшей дочери Насти и рассказала, как она уживается в одном доме с ребенком, когда надо соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса (актриса болеет уже несколько дней).
«Для тех, кто так неистово волнуется, с кем ребенок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи. Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у нее все отрицательные», — рассказала звезда «Интернов».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус, Марьяны Спивак, Лизы Арзамасовой, Анны Седоковой, Игоря Петренко и Кристины Бродской, Леры Кудрявцевой, Равшаны Курковой, Алексея Ягудина, Елены Исинбаевой, Иосифа Пригожина, Насти Каменских
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