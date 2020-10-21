21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских призналась в любви к домашним животным. «Это такая чистая энергия и такая безусловная любовь! Поэтому, если вы задумываетесь над тем, чтобы взять в свой дом четырехлапого друга, - не раздумывайте! Ваша жизнь заиграет новыми красками! Я счастлива, что Мимишкины малыши теперь приносят столько улыбок и позитивных эмоций в своих новых домах!», — написала она в Instagram и показала фото с «букетом» щенков.

Иосиф Пригожин поделился солнечным видео из Дубая, куда он улетел с Валерией на съемки клипа. В ролике продюсер рассекает волны на аквабайке.