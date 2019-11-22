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21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Instagram Юлии Ковальчук

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук рассказала о счастье и показала фото без макияжа: «За весь день одна растрепанная фотография, но даже в ней особое дыхание моря...)) в прошлой жизни я точно была рождена где-то в районе Средиземного».

Владимир Спиваков удостоился государственной награды — ордена за заслуги перед отечеством перваой степени.

Максим Виторган рассказал о новом проекте: «С Катей Iowa под Выборгом. Снимаем новый неожиданный для меня проект. О нем расскажу отдельно как-нибудь позже. А пока просто рад знакомству)))».

Ирина Салтыкова показала фото с Дмитрием Маликовым: «С Димой на съемках».

Настасья Самбурская примерила новый образ: «Пдарили тачку. А тебе что пдарили?»

Анастасия Волочкова сделала фото с дочкой: «Мой самый драгоценный зритель. Ариша всегда поддерживает меня в ответственные моменты. И всегда ждет в гримерке до конца и до последнего моего автографа и селфи со всеми на сцене».

Мария Машкова показала трогательный кадр: «У меня нет ни одной фотографии с папой, где я маленькая. Девочкам повезло немного больше — ноги Фани, пол лица Али».

Лена Перминова показала забавное фото детей: «Не успела оглянуться, а дети мои уже серьезные реперы, но вы еще их маму не видели».

Лера Кудрявцева опубликовала трогательное видео: «Письмо получит все равно Мама. Мои щеки любимые».

Алена Хмельницкая гуляет по набережной: «Мне здесь хорошо в любую погоду... Ниццочка моя любимая... Погода меняется несколько раз в день, от этого время расширяется, и кажется, что утреннее солнце было вчера, а не утром... В моем городе мечты обязательно должна быть набережная».

Екатерина Андреева уехала медитировать: «Встать на рассвете... Увидеть одно из чудес Мира... Подняться по древним ступеням и замереть от восторга... Боробудур, царство Света... Смотри на Свет, иди за Светом, неси его в ладонях, если удалось поймать, верь в Доброту и Любовь, как верили создатели этой красоты. И когда рассветет, Солнце в счастии зальет все каменные лотосы Боробудура и преломляясь в ромбах и квадратах ступ, скрывающих тайное, озолотит все вокруг и станет камень на мгновение золотым. А потом это рассветное молчание закончится, зазвучит многоголосие сотен людей, но я уже буду вдали и сохраню в сердце это подаренную рассветом тишину величайшей буддистской Святыни... Кто рано встает».

Стас Костюшкин показал фото из путешествия: «Фантастическая красота Мечети шейха Зайда. Ну как можно было не слиться с ней, Русские туристы перестали узнавать, арабские не понимали, почему на все их вопросы я бессвязно мычу».

Катя Лель снова наблюдала инопланетные корабли напротив своего дома: «Сладких снов, любимые».

Фото и видео: instagram

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