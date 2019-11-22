21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук рассказала о счастье и показала фото без макияжа: «За весь день одна растрепанная фотография, но даже в ней особое дыхание моря...)) в прошлой жизни я точно была рождена где-то в районе Средиземного».

Владимир Спиваков удостоился государственной награды — ордена за заслуги перед отечеством перваой степени.

Максим Виторган рассказал о новом проекте: «С Катей Iowa под Выборгом. Снимаем новый неожиданный для меня проект. О нем расскажу отдельно как-нибудь позже. А пока просто рад знакомству)))».

Ирина Салтыкова показала фото с Дмитрием Маликовым: «С Димой на съемках».

Настасья Самбурская примерила новый образ: «Пдарили тачку. А тебе что пдарили?»

Анастасия Волочкова сделала фото с дочкой: «Мой самый драгоценный зритель. Ариша всегда поддерживает меня в ответственные моменты. И всегда ждет в гримерке до конца и до последнего моего автографа и селфи со всеми на сцене».

Мария Машкова показала трогательный кадр: «У меня нет ни одной фотографии с папой, где я маленькая. Девочкам повезло немного больше — ноги Фани, пол лица Али».

Лена Перминова показала забавное фото детей: «Не успела оглянуться, а дети мои уже серьезные реперы, но вы еще их маму не видели».

Лера Кудрявцева опубликовала трогательное видео: «Письмо получит все равно Мама. Мои щеки любимые».