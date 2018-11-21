21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Куриленко показала фото с «двойником»: «Было очень здорово пересечься с моей подругой Зои Дюшесн на прошедших выходных».
Певица Жасмин поделилась селфи с Примадонной: «Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо».
Анна Хилькевич сделала строгое селфи: «По статистике самые серьезные селфи в мире — в России. А вы как любите фотографировать себя?)) С улыбкой или на серьезке?»
Светлана Лобода успокоила фанатов, обеспокоенных ее визитом в клинику: «Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки».
Виктория Боня начала праздновать день рождения, который наступит 27 ноября: «Сегодня со своими друзьями мы отмечали мой день ранний рождения на Мальдивах».
Мария Погребняк временно сменила образ: «Сегодня я кучеряшка. Как вам?»
Молодая мама Лена Кулецкая шутит: «"Сколько вам времени нужно, чтобы собраться на важное мероприятие?" 🌟4 часа...- я 20ти летняя -ванная, бигуди-кудри, скраб, маска, припарка, примочка, тоналка, пудра, консилер... и это раз 🌟 час! ..- я 25ти летняя 🌟 минут 20..- я в 30 лет 🌟 часов 5.. - я сейчас 🙈 И начинать надо с утра. Умыл глаз- сварил завтрак, умыл второй- покормил старшую; помыл младшую- о, крем под подгузник! К середине дня, глядишь, одну стрелку успеешь докрасить. Если повезет, то и не слишком кривую. К моменту выхода из дома вполне возможно, что будешь даже с двумя. А пудру-румяна-брови-помаду докрасишь в такси. С прической, подруга, соррян- увы. Это я к чему. Вечером муж пригласил на мероприятие... Нику что ли привлечь к моим сборам? Она вон как ловко справлялась в 2 года».
Анна Семенович рассказала, как начинается ее день: «Я люблю свое утро. Я не спешу просыпаться, варю себе кофе, наливаю ванну с солью, делаю маску на лицо и наслаждаюсь своим Миром. Мои любимые Богини, мы так много суетимся в Жизни, что забываем жить !!! Мы в суете и домашних заботах, просто не обращаем внимание на себя любимых, а ведь каждая женщина прекрасна и особенна. Себя надо любить и уделять себе внимание, хоть 30-40 минут в день! Поверьте за эти минуты ничего не случится, домашние справятся без вас и Мир не перевернётся. Зато вы проявите заботу к себе, а это и есть любовь, и уважение к своей Жизни. Помните, что только счастливая женщина наполняет своего мужчину энергией и он начинает развиваться и расти во всех направлениях. Детям нужна счастливая и радостная мать, а не уставшая ворчунья. Так полюбите себя мои Богини, уважайте себя и уделяйте себе время и поверьте ваш мужчина ещё больше будет вас любить и ценить».
Роза Сябитова еще раз похвасталась домом, на этот раз — на страницах «СтарХита».
Елена Летучая поучаствовала в фотосессии с мужем: «Разбудила, поцеловала, завтраком накормила, шарф завязала. Идеальная жена?»
Павел Воля показал красивую жену: «На фотографии моя Любовь и наша совместная Любовь. Моя любовь стоит ко мне спиной и лицом к нашей совместной, — городу Санкт Петербург. Это город, в который мы приезжаем всегда и каждый раз у нас ощущение, как будто мы первый день знакомы. Открывайте для себя новые города, открывайте для себя свою любовь заново».
Алена Хмельницкая поделилась романтическим фото: «От нас - вам !!! 🎈🎈🎈🎈❤️❤️❤️ ловите !!!!».
На Светлану Зейналову с ребенком напал агрессивный мужчина, который поставил свой мерседес сразу на два инвалидных места на парковке: «Одно ему мало, видимо. И поднял крышку багажника, чтобы его не оштрафовали и не платить. Ему показалось, что я припарковалась слишком близко к его мерседесу. А я пыталась уместиться на половинке парковочного места, мы с Саней ехали к Врачу. Не буду передавать наш "интеллигентный" разговор, когда я зачем то взывала к совести и просила "не тыкать" и "не угрожать", "не говорите этого, вы же сами пожалеете!!!" — почему то мне казалось, что этот мужик может пожалеть о сказанном и о своём поведении. А он в нарядных русских выражениях рассказал, что он думает обо мне, инвалидах, женщинах, детях и и т д и пообещал разбить мне машину — я постаралась сфотографировать номера. Мы махнули рукой и ушли. Потом поплакали))) а что еще мы можем? Могла мужик угрожает женщине и ребенку — ЧТО МЫ МОЖЕМ???? Мы не можем драться, не можем бить морду — он нас не боится, а значит считает, что может творить беспредел. Он махал руками и угрожал ударить меня — а я думала, ударит или нет на глазах у ребенка? Меня сегодня не ударил. А завтра кого-то ударит— ведь ему же в к сойдет с рук! Так ведь? Может пойти на рукопашный бой, чтобы защищать себя? Шутка. Просто сегодня он просто написал мне гадость, а завтра решит пойти дальше. И нет такой силы, которая бы объяснила ему, что он неправильно живет.... #дурак #хамство #обида #дети #инвалид #женщина #немужик».
Екатерина Волкова пожаловалась на мошенников: «Даже и не знаю, какой мразью надо быть, чтобы обокрасть старика! Вчера бабушку моего друга развели «по классике». Позвонили на домашний, представились внуком, говорили его голосом. Попросили в долг, потому что попал типа в беду. Так бабушка с перепугу назвала свой домашний адрес, они приехали, забрали все наличные деньги. Спасибо, что не убили. Не понимаю, как работает этот обманный капкан. Но попав в такую ситуацию, сложно трезво оценить ее, позвонить на мобильный внуку, в конце концов, чтоб проверить, так ли все обстоит. Такие разводы были популярны в 90-х и начале нулевых, но вот они возвращаются вновь. Поэтому позвоните своим пожилым и не только родственникам, проговорите, как себя вести, если кто-то позвонит, будет угрожать, просить деньги или выдавать себя за другого. Давайте защитим свои семьи от уродов».
Эвелина Бледанс еще раз попросила не спрашивать ее о беременности:
Фото и видео: instagram