21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Воля показал красивую жену: «На фотографии моя Любовь и наша совместная Любовь. Моя любовь стоит ко мне спиной и лицом к нашей совместной, — городу Санкт Петербург. Это город, в который мы приезжаем всегда и каждый раз у нас ощущение, как будто мы первый день знакомы. Открывайте для себя новые города, открывайте для себя свою любовь заново».

Алена Хмельницкая поделилась романтическим фото: «От нас - вам !!! 🎈🎈🎈🎈❤️❤️❤️ ловите !!!!».

На Светлану Зейналову с ребенком напал агрессивный мужчина, который поставил свой мерседес сразу на два инвалидных места на парковке: «Одно ему мало, видимо. И поднял крышку багажника, чтобы его не оштрафовали и не платить. Ему показалось, что я припарковалась слишком близко к его мерседесу. А я пыталась уместиться на половинке парковочного места, мы с Саней ехали к Врачу. Не буду передавать наш "интеллигентный" разговор, когда я зачем то взывала к совести и просила "не тыкать" и "не угрожать", "не говорите этого, вы же сами пожалеете!!!" — почему то мне казалось, что этот мужик может пожалеть о сказанном и о своём поведении. А он в нарядных русских выражениях рассказал, что он думает обо мне, инвалидах, женщинах, детях и и т д и пообещал разбить мне машину — я постаралась сфотографировать номера. Мы махнули рукой и ушли. Потом поплакали))) а что еще мы можем? Могла мужик угрожает женщине и ребенку — ЧТО МЫ МОЖЕМ???? Мы не можем драться, не можем бить морду — он нас не боится, а значит считает, что может творить беспредел. Он махал руками и угрожал ударить меня — а я думала, ударит или нет на глазах у ребенка? Меня сегодня не ударил. А завтра кого-то ударит— ведь ему же в к сойдет с рук! Так ведь? Может пойти на рукопашный бой, чтобы защищать себя? Шутка. Просто сегодня он просто написал мне гадость, а завтра решит пойти дальше. И нет такой силы, которая бы объяснила ему, что он неправильно живет.... #дурак #хамство #обида #дети #инвалид #женщина #немужик».

Екатерина Волкова пожаловалась на мошенников: «Даже и не знаю, какой мразью надо быть, чтобы обокрасть старика! Вчера бабушку моего друга развели «по классике». Позвонили на домашний, представились внуком, говорили его голосом. Попросили в долг, потому что попал типа в беду. Так бабушка с перепугу назвала свой домашний адрес, они приехали, забрали все наличные деньги. Спасибо, что не убили. Не понимаю, как работает этот обманный капкан. Но попав в такую ситуацию, сложно трезво оценить ее, позвонить на мобильный внуку, в конце концов, чтоб проверить, так ли все обстоит. Такие разводы были популярны в 90-х и начале нулевых, но вот они возвращаются вновь. Поэтому позвоните своим пожилым и не только родственникам, проговорите, как себя вести, если кто-то позвонит, будет угрожать, просить деньги или выдавать себя за другого. Давайте защитим свои семьи от уродов».