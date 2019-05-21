21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус опубликовала в блоге дочки новое фото.
Даша Мельникова показала фото из отпуска с детьми: «Вот мы и вернулись! Собственно, главное, что я вынесла из минувшего отпуска — отдых без нянь и бабушек возможен)! Просто я была настроена не на свой отдых с книжкой на шезлонге, а на "прогрев носов". И бонусом мне выпадали "одиночные заплывы", одновременный сон детей, диско со старшим сыном и даже какой-то загар».
Николай Басков задумался над философскими вопросами: «3 дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?»
Леонид Агутин показал видео с супругой:
Никита Пресняков отметил 28-летие: «Спасибо всем за поздравления! Приятный сюрпризик от Аленки встречал меня как только проснулся) Сразу праздничное настроение на целый день!»
Филипп Киркоров посвятил ему коллаж из семейных фотографий.
Валерия случайно встретилась с сыном: «Нет, ну как так бывает? Сидим с Иосифом обедаем, и вдруг Арсений появляется, тоже поесть в рабочий перерыв зашел. Ну что, мало ресторанов в Москве? Вот совпадения случаются. Так, не договариваясь, и повидались».
Катерина Шпица прокатилась на велосипеде по городу.
Анна Седокова показала пикантное фото: «Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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