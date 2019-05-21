21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус опубликовала в блоге дочки новое фото.

Даша Мельникова показала фото из отпуска с детьми: «Вот мы и вернулись! Собственно, главное, что я вынесла из минувшего отпуска — отдых без нянь и бабушек возможен)! Просто я была настроена не на свой отдых с книжкой на шезлонге, а на "прогрев носов". И бонусом мне выпадали "одиночные заплывы", одновременный сон детей, диско со старшим сыном и даже какой-то загар».

Николай Басков задумался над философскими вопросами: «3 дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?»

Леонид Агутин показал видео с супругой: