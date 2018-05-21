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21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Леры Кудрявцевой
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала, как отпраздновала день рождения: «Любовь и дружба — вещи бесценные. У нас есть общий чат, который называется Курочки news, а у Вас есть чаты с друзьями? Как называются? Интересно».

Анна Хилькевич поздравила сестру: «Любовь моя! Чистая умная красивая добрая девочка (да, такие еще остались) @polina.khilkevich с днем рождения! Ты не представляешь как же сильно я люблю тебя...»

Надежда Михалкова опубликовала полный нежности пост: «21 мая- самый счастливый и самый сложный день в моей жизни! Сегодня им исполняется 7 и 5 лет! Даже весь год не смогли поделить и решили делить один день. На этой фотографии кажется, что Ваня что-то объясняет Нине, но совершенно ясно, что Нина уже все решила за себя и за Ваню и за меня ! Мы с папой вас очень любим и спасибо что пока «прокатывает» один день рождения на двоих, ведь детские праздники — это особое удовольствие»

Лера Кудрявцева поделилась фотографией с мужем и друзьями: «Мои любимые люди». Александр Ревва похвастался красавицей-женой. Мария Погребняк старается быть хорошей матерью. Ева Польна — путешествует.

Саша Project похвасталась фигурой: «Спорт это одна из основ вашего здоровья! Не важно где вы тратите калории ! В зале,дома,на улице! Важно любить себя и понимать что вашему организму это необходимо!! Нервная система,сердце,обмен веществ ,сосуды!! Все прийдет в норму!! Всем здоровья! И любви !!» Синди Кроуфорд показала, как провела воскресенье.

Максим Галкин рассказал об очередном визите Филиппа Киркорова: «Филипп заехал к нам домой и привез подарочки с Евровидения. Как всегда неотразим!!!»

Сергей Жуков празднует 42-летие.

Фото: instagram

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