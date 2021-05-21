21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Миронова очень расстроилась — пока она сидела дома с грудничком, ее объявили угрозой безопасности Украины.

Максим Галкин поделился эффектным фото своих детей — «на стиле».

Лиза Арзамасова похвасталась шикарной фигурой и поиронизировала на тему того, что этим летом она такая стройная не будет — «мне предстоит лето больших размеров».

Ольга Бузова призналась, что импульсивно отправилась в путешествие, и по традиции предложила подписчикам угадать, куда именно.

Айза Долматова поздравила сына от Гуфа с днем рождения, посетовав на то, что он слишком похож на своего отца, несмотря на то, что это она носила его 9 месяцев.

Именинник сегодня и Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте. Она поздравила его, поделившись его старыми снимками.