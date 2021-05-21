21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aizalovesam
Мария Миронова очень расстроилась — пока она сидела дома с грудничком, ее объявили угрозой безопасности Украины.
Максим Галкин поделился эффектным фото своих детей — «на стиле».
Лиза Арзамасова похвасталась шикарной фигурой и поиронизировала на тему того, что этим летом она такая стройная не будет — «мне предстоит лето больших размеров».
Ольга Бузова призналась, что импульсивно отправилась в путешествие, и по традиции предложила подписчикам угадать, куда именно.
Айза Долматова поздравила сына от Гуфа с днем рождения, посетовав на то, что он слишком похож на своего отца, несмотря на то, что это она носила его 9 месяцев.
Именинник сегодня и Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте. Она поздравила его, поделившись его старыми снимками.
Мила Сивацкая поделилась новым фото с отдыха и пожаловалась на «невоспитанных» подписчиков — в директе ее часто оскорбляют и просят денег.
Ксения Алферова поделилась ярким снимком на мотоцикле и предложила поклонникам угадать, умеет ли она на нем ездить.
Анна Хилькевич делится трогательным снимком с мужем — за секунду до мощного поцелуя.
Анфиса Чехова устроила фотосессию на пляже вместе со своим сыном в ярком синем купальнике.
Елена Ксенофонтова показала очень атмосферное фото авторства своего сына — получилось ярко и очень естественно.
Екатерина Климова поделилась интересным фото с партнером Гошей Куценко и пригласила поклонников на новый спектакль.
Фото: Instagram Анны Хилькевич, Ольги Бузовой, Максима Галкина, Елены Ксенофонтовой, Милы Сивацкой, Айзы Долматовой, Екатерины Климовой, Ксении Алферовой
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