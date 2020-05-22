21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Рудова встретила день в образе Харли Квин. «В очередной раз начиталась кучу негатива в свой адрес от "никтошек" (так я их называю — емко и по существу). Ну что! Доброе утро моим позитивчикам», — написала она.

Елена Валюшкина порадовала поклонников новыми фотографиями: «Если бы не производственная необходимость».

Анастасия Задорожная нашла серьезный плюс в самоизоляции: «Ровно три месяца НИКАКОЙ КОСМЕТИКИ (кроме уходовой). Какое великолепие. Такую роскошь в последний раз я себе позволяла лет в 15. И думала КОГДА ЖЕ УЖЕ Я НАЧНУ КРАСИТЬСЯ? Знала бы я тогда, какие “обороты” приобретет этот процесс в моей жизни. И КАК СИЛЬНО, как ни крути, лицо теряет свои ресурсы из-за ежедневной "штукатурки". Многие скажут: "повезло, природа одарила выразительными чертами". Но у всего существует плюсы и минусы. Это все я к чему веду — у этой паузы, во многом, есть масса минусов. Но и плюсов тоже».

Эммануил Виторган опубликовал трогательное видео: «Кларочка обожает папины очки».