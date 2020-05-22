21 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Наталья Рудова встретила день в образе Харли Квин. «В очередной раз начиталась кучу негатива в свой адрес от "никтошек" (так я их называю — емко и по существу). Ну что! Доброе утро моим позитивчикам», — написала она.
Елена Валюшкина порадовала поклонников новыми фотографиями: «Если бы не производственная необходимость».
Анастасия Задорожная нашла серьезный плюс в самоизоляции: «Ровно три месяца НИКАКОЙ КОСМЕТИКИ (кроме уходовой). Какое великолепие. Такую роскошь в последний раз я себе позволяла лет в 15. И думала КОГДА ЖЕ УЖЕ Я НАЧНУ КРАСИТЬСЯ? Знала бы я тогда, какие “обороты” приобретет этот процесс в моей жизни. И КАК СИЛЬНО, как ни крути, лицо теряет свои ресурсы из-за ежедневной "штукатурки". Многие скажут: "повезло, природа одарила выразительными чертами". Но у всего существует плюсы и минусы. Это все я к чему веду — у этой паузы, во многом, есть масса минусов. Но и плюсов тоже».
Эммануил Виторган опубликовал трогательное видео: «Кларочка обожает папины очки».
Ирина Гринева показала видео с цветами и дочерью: «Замечательный пион».
Оксана Фандера устроила танцы дома: «Моему персональному карантину сегодня 4 месяца».
Рита Дакота «запилила лифтолук» с бойфрендом.
Никита Пресняков поздравил себя с днем рождения.
«Никитосик мой любимый! Ты мой первый! Ты мой старший! Ты моя гордость! Ты мой друг! Будь собой и ты обязательно всего добьешься. А я всегда буду рядом! Очень люблю тебя, сынок! С днем рождения», — обратился к нему папа, Владимир Пресняков.
Дарья Мельникова похвасталась актерским талантом: «Если вы вдруг не знали, то я и романс могу...»
Елена Летучая пожаловалась: «Сломанное ребро и карантин дали свои плоды! Ребро потому что спорт и любые активности исключены. Карантин потому что готовим с радостью и все это едим. Признавайтесь у Вас сколько на весах?! У меня плюс 2. Нашла фото, которое сделала перед самоизоляцией, для мотивации! Перехожу на режим изоляции от еды».
Вера Брежнева предвкушает окончание карантина: «Сегодня выходила в прямой эфир и наконец-то уже на улице».
Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями: «Случай в Останкино. Маска,я тебя знаю!»
Денис Клявер растрогал фанатов: «Изюм отлично устроился, кочует из одних рук в другие. Всем спокойной ночи. Баю-Бай».
Юлия Высоцкая поделилась мыслями: «Хорошего вечера) в настоящем потерялось значение #понедельник #пятница #выходные хотя я никогда и не жила по календарю, какое-то общее ликование в конце недели передавалось... а сегодня совсем нет надобности помнить какой день недели, хорошо если, засыпая, осознаешь, что день прожит не зря... не каждый день это случается, к сожалению».
Фото и видео: Instagram
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