21 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Юлия Проскурякова уехала с дочкой в Юрмалу: «Это Любовь. Без фильтров».

Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Валерия Сюткина. «Валера, дорогой, с юбилеем тебя!!!!! Продолжай так же легко идти по жизни, неся добро и радость людям. И пусть на твоём пути тебе встречаются только те , которые всего этого заслуживают. Не хочу упоминать традиционных деньрожденческих пожеланий, все это оставлю за скобками, потому что и так очевидно, но одно всё - таки очень хочется сказать: путь ваша с Виолуськой @violaviva любовь длится вечно и продолжает делать тебя счастливым», — написала певица. «Дорогой Валера!Поздравляю тебя с юбилеем !!! Так выглядеть в 60 невозможно.Ты опровергаешь все законы природы, и это супер.Ты лучший мотиватор для всех нас.Не меняйся,пожалуйста.Завтра увидимся и 24го в @crocuscityhall», — вторит ей муж.

«Семочкой были на пресс- конференции в ИТАР ТАСС, посвященной Всемирному дню человека с синдромом Дауна, который будет завтра 21 го марта. Мы считаем, что 21 хромосома не помеха счастливой жизни! И что слнечным людям есть место в нашем обществе!!! Кто с нами, ставьте», — поделилась Эвелина Бледанс портретом с сыном.

Фото: instagram