21 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Мне примерно полгода, все думали, что я мальчик»: Светлана Бондарчук показала детскую фотографию.
Бывшая «Татушка» Юлия Волкова поздравила Бориса Грачевского с 70-летием: «Никогда не говори о своем возрасте, тебе все равно никто не верит. Продолжай творить и удивлять!!! Будь здоров и счастлив, мы все тебя очень любим».
Ани Лорак показала снова стройную фигуру.
Дарья Мороз похвасталась талантом дочери: «Кто-то очень хочет лета!!»
Кристина Асмус показала свою стильную малышку: «Ждем Грэя».
Муж Полины Гагариной снял микро-фильм про нее: «Дорога длиною в 18 часов за 1 мин... Вот бы так и было в реальности...»
Юлия Высоцкая показала моменты из жизни с Андреем Кончаловским:
Анна Хилькевич рассказала, как ссорилась с мужем: «Я раньше всегда во время ссор убегала куда-нибудь. Потом конечно возвращалась, но эмоции зашкаливали))) а потом появились дети....»
Виктория Дайнеко поделилась фотографией без макияжа: «Всего-то 31. Взрослеть еще рано».
Надежда Бабкина получила премию:
Леонид Агутин показал всегда голубое небо:
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram