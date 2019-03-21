21 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Мне примерно полгода, все думали, что я мальчик»: Светлана Бондарчук показала детскую фотографию.

Бывшая «Татушка» Юлия Волкова поздравила Бориса Грачевского с 70-летием: «Никогда не говори о своем возрасте, тебе все равно никто не верит. Продолжай творить и удивлять!!! Будь здоров и счастлив, мы все тебя очень любим».

Ани Лорак показала снова стройную фигуру.

Дарья Мороз похвасталась талантом дочери: «Кто-то очень хочет лета!!»

Кристина Асмус показала свою стильную малышку: «Ждем Грэя».

Муж Полины Гагариной снял микро-фильм про нее: «Дорога длиною в 18 часов за 1 мин... Вот бы так и было в реальности...»