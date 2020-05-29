21-летняя внучка Боярского впечатлила фанатов шикарным декольте в лаконичном спортивном топе
Фото: Instagram
Старшая внучка Михаила Боярского — 21-летняя Екатерина не любит привлекать к себе излишнее внимание. Но не всегда получается так, как она хочет. Во-первых, она член звездной семьи, а во-вторых, природа наделила ее красотой. И часто предметом обсуждения становится пышная грудь девушки.
Опубликовав очередной пост в Instagram, Катерина Боярская собрала немало комплиментов от подписчиков.
«Хорошенькая», «Какая же ты - просто секс», «Вау-вау! Катерина, вы великолепны!», «Божественно выглядишь», «Тебе все к лицу, потому что особенная», «Неповторимая», «Этот взгляд», «Она бомба», «Вот сейчас я вообще дар речи потерял. Катя, тобой и твоей волшебной красотой можно часами любоваться. Вот это я понимаю дар от природы», — написали приятные слова под фотографией Боярской.
Катерина не раз слышала вопрос от подписчиков, не собирается ли она уменьшить свой внушительный бюст. Девушка отвечает, что ей все в своей фигуре нравится.
Катерина — старшая дочь Сергея Боярского. Сын «мушкетера» впервые стал отцом в 18 лет. У Сергея с супругой Екатериной есть еще одна дочь — 12-летняя Саша.
Фото: Instagram
Видео: Первый канал
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