21-летняя внучка Боярского впечатлила фанатов шикарным декольте в лаконичном спортивном топе

«Хорошенькая», «Какая же ты - просто секс», «Вау-вау! Катерина, вы великолепны!», «Божественно выглядишь», «Тебе все к лицу, потому что особенная», «Неповторимая», «Этот взгляд», «Она бомба», «Вот сейчас я вообще дар речи потерял. Катя, тобой и твоей волшебной красотой можно часами любоваться. Вот это я понимаю дар от природы», — написали приятные слова под фотографией Боярской.

Катерина не раз слышала вопрос от подписчиков, не собирается ли она уменьшить свой внушительный бюст. Девушка отвечает, что ей все в своей фигуре нравится.

Катерина — старшая дочь Сергея Боярского. Сын «мушкетера» впервые стал отцом в 18 лет. У Сергея с супругой Екатериной есть еще одна дочь — 12-летняя Саша.