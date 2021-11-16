21-летняя «Мисс Россия» родила дочь от экс-возлюбленного Алены Гавриловой

Как сообщает портал Super.ru, 59-летнего российского предпринимателя заметили на международном музыкально фестивале PaRUS, проходящем в Дубае. Рустам Тарико посетил концерт певицы Дианы Арбениной в компании своей возлюбленной — 21-летней Юлии Полячихиной. В свои 18 лет девушка одержала победу в конкурсе «Мисс Россия-2018».

Однако, это не единственная участница конкурса красоты, которой удалось привлечь внимание бизнесмена. У Тарико ранее уже был роман с победительницей конкурса «Мисс Россия-2003» — Викторией Лопыревой, а также одной из десяти финалисток следующего года — Аленой Гавриловой. Сам олигарх является владельцем конкурса «Мисс Россия».

По словам СМИ, Полячихина родила владельцу «Русского стандарта» ребенка еще два месяца назад. Имя девочка получила в честь 90-летней матери Рустама — свою дочь Рустам и Юлия назвали Розой.

Для Рустама Тарико это уже четвертый ребенок. У бизнесмена его первая гражданская жена — Татьяна Осипова. Девушка в 2003 году родила ему двух близняшек — Анну и Еву. Третий ребенок у олигарха появился в момент сожительства с возлюбленной Эмина Агаларова — Аленой Гавриловой. В 2007 году у модели и бизнесмена появился на свет сын Рустам.