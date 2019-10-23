Маленькая булочка: 21-летняя Алеся Кафельникова показала детские фото с мамой и папой
Алеся Кафельникова празднует день рождения.
Экстремальная стройность, впалые щеки — такой Алесю Кафельникову привыкли видеть подписчики ее блога. Однако в детстве она была очаровательной малышкой.
«Никто в жизни не даёт мне столько сил как вы, что бы жить и развиваться дальше», — обратилась она к членам своей семьи.
«П.с да, у меня есть сестра еще», — добавила модель.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!