21 июня: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Саша Савельева нежно поздравила любимого мужа с днем рождения: «Столько еще замечательного тебя ждет впереди, но здесь и сейчас самое важное». Эвелина Хромченко поздравила подругу: «Если вы не знали, то сообщу: я уже несколько лет член клуба мушкетеров. До сего момента я была единственной женщиной-мушкетером в "русском эскадроне", но сегодня мы приняли в клуб прекрасную Алену Свиридову».
Виктория Дайнеко призналась в чревоугодии: «Дело близится к ночи. Жора, твой выход!» Наталья Штурм показала новое фото топлес: «Посмотрите какой красивый горизонт», — подкалывает она подписчиков. Анна Шульгина подстриглась в день своего рождения. А Саша Жулина прокатилась на автомобиле для гонок. Андрей Григорьев-Апполонов похвастался коллекцией очков, которую разобрал, пока семья на отдыхе. Ксения Бородина показала фото со своими девочками, а Алика Смехова — с мальчиками. Их примеру последовал и Игорь Николаев:
Дочь Василисы Володиной получила аттестат. Полина Гагарина с сыном и мужем сходила на футбол:
Анна Хилькевич с дочкой приобрели новый опыт: «Сегодня Арианна впервые побывала в метро( правда, в парижском). Ей понравилось. Так что теперь можем выбирать садик дальше от дома». А вот для Тутты Ларсен он был скорее негативным: «А сейчас я расскажу вам блокбастер, как мы с Ваней поехали в Шереметьево на общественном транспорте. Вдвоем. У меня рюкзак, ноут и коляска. У Вани игрушечный автобус и широко раскрытые глаза. В метро мы вошли безболезненно, длинный эскалатор на Шаболовке с коляской освоили сразу. Нам повезло, что нужно было сделать всего одну пересадку с Третьяковской на Новокузнецкую. Но упс. Там была лестница. Правда, как только мы к ней подошли, тут же выскочил молодой полисмен и не успела я рта раскрыть, как он поднял нас вверх по лестнице с легкостью и грацией Геракла (хотя выглядел довольно тощим). Я от такой доброты расцвела и расслабилась, а зря. На Новокузнецкой подъехал поезд, народу выходило полвагона, мы стояли вторые на вход и нас чудом пронесло. Потому что этот м***к - водитель поезда захлопнул двери практически сразу же после выгрузки пассажиров! Почти в каждом вагоне кто-то застрял в дверях, один мужик пол велосипеда оставил снаружи. Страшно подумать, что было бы, сунься мы с Ваней в коляске в этот поезд. До Белорусской доехали без приключений и лестниц, дотарахтели по деревянному тротуару (ремонт же) до касс Аэроэкспресса, взяли билетик, вышли на улицу. И охренели просто. Выход на платформу 4. А поезд стоит на соседней, 5й. И пройти к нему можно только через пешеходный, блин, мост!!! Три пролета вверх, три вниз. Ржавые рельсы типа для колясок, но наша коляска никак в них не вошла. И вот я стою, до отправления 7 минут, и я пытаюсь накренить коляску, чтобы на двух боковых колесах хотя бы по этой рельсе заехать, и ничего не получается. Симпатичных милиционеров рядом нет, грузчики нас не замечают (что с нас взять). И тут неожиданно прилетают две прекрасные феи. Две симпатичные девушки. Вынимайте, говорят, ребенка! Я беру Ваньку, одна поднимает коляску, вторая мой рюкзак и мы очень спортивно чешем по этому мосту! Я, видимо, выглядела настолько растерянной курицей, что они меня еще и усадили по ходу движения (чтоб не укачало). Короче, хэппи энд, Ванька молодец, глазел на все это молча. Мир не без добрых людей. Но блин. Где пандусы?! Как передвигаться на инвалидной коляске, я вообще не представляю».
Эвелина Бледанс готовится к съемкам: «Учим танец с моим киношным возлюбленным Никитой Тарасовым. Танцоры мы конечно так себе, но стараемся. Скоро съемки».
А Владимир Путин рассказал о начале своей карьеры:
Владимир Путин рассказал, что когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть, и поделился, почему передумал быть летчиком. "Я просто пошел в приемную #КГБ #СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — сказал он на встрече с классными руководителями выпускных классов. По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала #вуз и получить юридическое образование. "С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — сказал #Путин. Глава государства добавил, что в итоге поступил на #юрфак. "Но до этого я хотел быть летчиком. #Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя #жизнь", — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно. © #Kremlin.ru / МИА «#Россия Сегодня» / #видео: #youtube RT пресс-служба президента #учеба #учитель #video #Putin #Russia #Russian #ru #русский #Русь #страна #KGB #school #teacher #студент #школа #ученик
Публикация от В.В. Путин (@putin.life)
Фото: instagram.com