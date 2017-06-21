Алена Свиридова стала мушкетером, Виктория Дайнеко призналась в чревоугодии — это и многое другое в нашем дайджесте

Анна Хилькевич с дочкой приобрели новый опыт: «Сегодня Арианна впервые побывала в метро( правда, в парижском). Ей понравилось. Так что теперь можем выбирать садик дальше от дома». А вот для Тутты Ларсен он был скорее негативным: «А сейчас я расскажу вам блокбастер, как мы с Ваней поехали в Шереметьево на общественном транспорте. Вдвоем. У меня рюкзак, ноут и коляска. У Вани игрушечный автобус и широко раскрытые глаза. В метро мы вошли безболезненно, длинный эскалатор на Шаболовке с коляской освоили сразу. Нам повезло, что нужно было сделать всего одну пересадку с Третьяковской на Новокузнецкую. Но упс. Там была лестница. Правда, как только мы к ней подошли, тут же выскочил молодой полисмен и не успела я рта раскрыть, как он поднял нас вверх по лестнице с легкостью и грацией Геракла (хотя выглядел довольно тощим). Я от такой доброты расцвела и расслабилась, а зря. На Новокузнецкой подъехал поезд, народу выходило полвагона, мы стояли вторые на вход и нас чудом пронесло. Потому что этот м***к - водитель поезда захлопнул двери практически сразу же после выгрузки пассажиров! Почти в каждом вагоне кто-то застрял в дверях, один мужик пол велосипеда оставил снаружи. Страшно подумать, что было бы, сунься мы с Ваней в коляске в этот поезд. До Белорусской доехали без приключений и лестниц, дотарахтели по деревянному тротуару (ремонт же) до касс Аэроэкспресса, взяли билетик, вышли на улицу. И охренели просто. Выход на платформу 4. А поезд стоит на соседней, 5й. И пройти к нему можно только через пешеходный, блин, мост!!! Три пролета вверх, три вниз. Ржавые рельсы типа для колясок, но наша коляска никак в них не вошла. И вот я стою, до отправления 7 минут, и я пытаюсь накренить коляску, чтобы на двух боковых колесах хотя бы по этой рельсе заехать, и ничего не получается. Симпатичных милиционеров рядом нет, грузчики нас не замечают (что с нас взять). И тут неожиданно прилетают две прекрасные феи. Две симпатичные девушки. Вынимайте, говорят, ребенка! Я беру Ваньку, одна поднимает коляску, вторая мой рюкзак и мы очень спортивно чешем по этому мосту! Я, видимо, выглядела настолько растерянной курицей, что они меня еще и усадили по ходу движения (чтоб не укачало). Короче, хэппи энд, Ванька молодец, глазел на все это молча. Мир не без добрых людей. Но блин. Где пандусы?! Как передвигаться на инвалидной коляске, я вообще не представляю».

Эвелина Бледанс готовится к съемкам: «Учим танец с моим киношным возлюбленным Никитой Тарасовым. Танцоры мы конечно так себе, но стараемся. Скоро съемки».