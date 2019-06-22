21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева показала нежное фото с мужем: «Не важно куда, главное -с ним❤️ С днем рождения, любимый!»

Муж певицы Валерии стал мушкетером: «Помните, я задавала вопрос про Д'Артаньяна? И ведь неслучайно. На днях состоялось посвящение моего мужа в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства. Титул мушкетера не без гордости носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо, есть, конечно, и наши уважаемые соотечественники: Андрей Делос, Михаиил Боярский, Максим Дунаевский, Михаил Куснирович. Как же мне приятно, что мой муж пополнил их ряды», — похвасталась супруга.

Екатерина Климова поделилась лайфхаком для автолюбительниц.

«Сегодня оказывается международный день йоги!!! В честь праздника тренер принес мне вот эти гвозди. Как он говорит, стояние на гвоздях улучшает кровоснабжение, метаболизм, избавляет от зажимов, от стрессов, ну и тд», — удивила фанатов Татьяна Навка.