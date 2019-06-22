21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Шепелев высказался о сыне: «Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье "хи-хи", "подпишите для жены" обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого. Откровенно говорю — мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена моя работа, но точно не моя жизнь. Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол — и тогда его, конечно же, узнают, у него все для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу чтобы он жил спокойно. Такой простой ответ».
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Муж певицы Валерии стал мушкетером: «Помните, я задавала вопрос про Д'Артаньяна? И ведь неслучайно. На днях состоялось посвящение моего мужа в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства. Титул мушкетера не без гордости носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо, есть, конечно, и наши уважаемые соотечественники: Андрей Делос, Михаиил Боярский, Максим Дунаевский, Михаил Куснирович. Как же мне приятно, что мой муж пополнил их ряды», — похвасталась супруга.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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