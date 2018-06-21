21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая делится красотой: «Любимые пионы, мои!Доброго утра и солнечного дня!»
Надя Навка поздравила брата:
Ксения Бородина гордится дочерью: «Выпускной у малышки моей. Моя гордость! Закончила 2 класс с отличием, ученик года».
Жена Олега Газманова — взрослыми детьми.
Стас Михайлов похвастался красавицей-женой. Вера Брежнева показала стильный снимок с сестрами: «#Italiana #famiglia». А вот Лолита не может встретиться с дочерью из-за запрета на въезд в Украину: «Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают...»
Мария Шукшина радуется погоде в Испании, где она сейчас находится. Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии:
Очень интересно объехать весь остров, но сначала нужно правильно выстроить маршрут и заранее скачать все карты, тк с интернетом возможны проблемы ( в каких-то местах не ловит сеть 😼) Местная полиция патрулируют всюду: поэтому на дорогах будьте максимально внимательны🚓 Вот список наших геолокаций: 1)Snæfellsness Gerduberg - стена из фильма Ölkelda - минеральный источник Yuri-tunga - с правой стороны можно увидеть тюленей Artnastappi -скалы и океан 2) Varmahlid, Glumbaer -музей с торфяными домиками Godafoss - водопад богов Skutustadir -псевдократеры Jardbodin - лагуна на озере Myvatn Vogafjoss - молочная ферма, здесь можно поесть 3) Озеро Myvatn Namaskard - сероводородные источники Krafla - кратер вулкана Dettifoss- большой водопад Leirahnjukur - прогулка к вулкану (2 часа) Grjotagja - каньон с трещиной ( сцена любви из «Игры престолов») Dimmuborgir - парк лавовых формаций Hverfjall - кратер вулкана Dimmubogrir - обед 3) Husavik- киты Gentle Giants Egilstadir, Djupovogur- городки для посещения 4) Jokullsarlon - лагуна льдов Svinafellsjokull - ледник Skaftafell -национальный парк Svartifoss -черный водопад Hunkubakkar- каньон Vik - самая южная точка Reynisdrangar -побережье чёрных песков Skogar- деревня у ледника Ждать хорошей погоды нет смысла. Ее не будет😄 Поэтому экипировка максимальная: водонепроницаемые ботинки-вездеходы( они очень тяжелые, но поверьте это будет оправдано), термо белье и многослойность🌧... Обязательно дождевик! Все эти рекомендации помогут вам получить максимальное удовольствие, не отвлекаться на холод и прочий дискомфорт🧚🏻♂🧚🏻♀ Исландия-настоящий природный заповедник🌱 Меня удивило, что в какую бы яму или расщелину не заглянешь- всюду чистота! Ни одной бумажки, банки...мусора нет вообще😳 И люди настолько доброжелательные, всегда готовы помочь🧝🏻♀🧝🏻♂Все говорят на английском. Посещать Исландию лучше с июня по август и зимой, чтобы увидеть северное сияние🌠Прекрасная страна для полной эмоциональной разрядки, перезагрузки и абсолютный #зож Листайте 👉🏻Все, что мы сняли, вы можете увидеть на ютубе по ссылке в шапке профиля☝🏻 #исландскийзож #исландия #дикийтуризм
Равшана Куркова — о знаках:
Наталья Ионова похвасталась автомобилем: «Никому тебя не отдам, моя прелесть». Анастасия Костенко удивила подписчиков странным селфи и текстом: «Спасибо каждому за душевные и радушные слова. Добрый человек — сильный, ведь только слабый может позволить себе грубости и жить сквозь призму негатива! Желаю всем гармонии, альтруизма и много-много любви! Ну а "тем, кто ложится спать — спокойного сна!"».
Ангелина Вовк — поделилась прекрасным из Будапешта:
Без музыки жизнь была бы ошибкой!Совершенная музыка дарит невероятные по силе ощущения.Именно благодаря ей можно прочуствовать разлуку, расстование,любовь, именно в ней, как ни в каком другом искусстве ,проявляется жизненная сила и вдохновение!#любитемузыку#песнягода#фестиваль# песенкагода#орленок#александрджеус#москва#телеведущая#ангелинавовк#россия
Анфиса Чехова напомнила о том, какой сегодня день:
«22-го июня, ровно в 4 часа, немцы бомбили, нам объявили, что началась война!» Это песня моего детства, я росла на книгах и фильмах о войне, и всегда была напугана тем, что война может снова начаться. Я не представляю, что пережили люди, узнав о начале войны! Как они всё это прошли? Но помнить об этой страшной войне недостаточно! Хорошо бы еще помогать, тем, кто когда-либо участвовал в боевых действиях, и сражался за то, что бы мы жили мирно! ВНИМАНИЕ❗️ Каждый, кто приобретет значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» и наденет его 22-го июня, может отблагодарить ветеранов! На средства от реализации значков, БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» оказывает адресную помощь ветеранам всех боевых действий. Они сражались ради нас, и мы в долгу перед ними! Поддержите наших героев и примите участие в акции! #краснаягвоздика #памятьпоколений
Фото: instagram