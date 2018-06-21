21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стас Михайлов похвастался красавицей-женой. Вера Брежнева показала стильный снимок с сестрами: «#Italiana #famiglia». А вот Лолита не может встретиться с дочерью из-за запрета на въезд в Украину: «Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают...»

Мария Шукшина радуется погоде в Испании, где она сейчас находится. Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии: