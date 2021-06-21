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21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тимати выложил очень милое фото с обоими своими детьми – дочерью Алисой и сыном Ратмиром, в отношениях которых, судя по всему, полная гармония.

Наталья Подольская поделилась проблемой – она осталась без няни, которая была не согласна с тем, что это она работает у певицы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дети Тимати

Фото: @timatiofficial

Евгений Петросян вырвался в отпуск и проводит его на Мальдивах, сменив обычный строгий костюм на пляжный.

Кристина Асмус очень удивила своих поклонников, сделав сальто с едой прямо на тарелке.

Жасмин прекрасно проводит время и позирует на катере.

Анфиса Чехова наслаждается последним днем в Шарм-эль-Шейхе и хвастается прекрасной фигурой.

Нюша тоже проводит время на Мальдивах. А вот Иосиф Пригожин и Валерия обеспокоены своим здоровьем и похвастались новыми масками от коронавируса.

Алена Шишкова демонстрирует шикарный и стильный образ в белом брючном костюме.

Юлия Ковальчук покрасовалась в ярком розовом купальнике и впечатлила прекрасной фигурой.

Ну а Лиза Пескова успешно окончила МГИМО и получила красный диплом магистра. Правда, торжественное вручение может не состояться из-за пандемии коронавируса.

Фото: Instagram Юлии Ковальчук, Лизы Песковой, Алены Шишковой, Анфисы Чеховой, Жасмин, Иосифа Пригожина, Нюши, Евгения Петросяна, Тимати, Кристины Асмус, Натальи Подольской

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