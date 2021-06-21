21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Тимати выложил очень милое фото с обоими своими детьми – дочерью Алисой и сыном Ратмиром, в отношениях которых, судя по всему, полная гармония.
Наталья Подольская поделилась проблемой – она осталась без няни, которая была не согласна с тем, что это она работает у певицы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @timatiofficial
Евгений Петросян вырвался в отпуск и проводит его на Мальдивах, сменив обычный строгий костюм на пляжный.
Кристина Асмус очень удивила своих поклонников, сделав сальто с едой прямо на тарелке.
Жасмин прекрасно проводит время и позирует на катере.
Анфиса Чехова наслаждается последним днем в Шарм-эль-Шейхе и хвастается прекрасной фигурой.
Нюша тоже проводит время на Мальдивах. А вот Иосиф Пригожин и Валерия обеспокоены своим здоровьем и похвастались новыми масками от коронавируса.
Алена Шишкова демонстрирует шикарный и стильный образ в белом брючном костюме.
Юлия Ковальчук покрасовалась в ярком розовом купальнике и впечатлила прекрасной фигурой.
Ну а Лиза Пескова успешно окончила МГИМО и получила красный диплом магистра. Правда, торжественное вручение может не состояться из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук, Лизы Песковой, Алены Шишковой, Анфисы Чеховой, Жасмин, Иосифа Пригожина, Нюши, Евгения Петросяна, Тимати, Кристины Асмус, Натальи Подольской
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