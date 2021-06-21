21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тимати выложил очень милое фото с обоими своими детьми – дочерью Алисой и сыном Ратмиром, в отношениях которых, судя по всему, полная гармония.

Наталья Подольская поделилась проблемой – она осталась без няни, которая была не согласна с тем, что это она работает у певицы.