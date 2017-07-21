Друзья случайно раскрыли секрет Анны Шульгиной, Анфиса Чехова призналась в любви к подруге, Ани Лорак и Наталья Ионова показали, как они поддерживают фигуру в форме — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Анфиса Чехова призналась в любви к подруге: «Лучшие друзья девушек-это умные блондинки». Алена Водонаева попрощалась с сыном: «Полетел на море с моими родителями. Не знаю как вы девочки, но я стараюсь сдерживать слезы при ребенке, когда прощаюсь и эмоционально накрывает». Анита Цой показала интерьеры своего дома: «Остановить время. Никуда не бежать. Несколько часов тишины.. даже без музыки... Могу».

Ольга Крутая поделилась красивым снимком своей семьи. Максим Виторган показал трогательную фотографию с дочерью: «Спиногрыз) Где-где? - В Сигулде-де-де!». Валерия удивилась: «Дожила. Сын Тема @artemynik записывает меня в студии». Юлия Началова показала уютное фото с дочкой. Светлана Бондарчук поделилась красивым видео: