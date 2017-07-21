21 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Анфиса Чехова призналась в любви к подруге: «Лучшие друзья девушек-это умные блондинки». Алена Водонаева попрощалась с сыном: «Полетел на море с моими родителями. Не знаю как вы девочки, но я стараюсь сдерживать слезы при ребенке, когда прощаюсь и эмоционально накрывает». Анита Цой показала интерьеры своего дома: «Остановить время. Никуда не бежать. Несколько часов тишины.. даже без музыки... Могу».
Ольга Крутая поделилась красивым снимком своей семьи. Максим Виторган показал трогательную фотографию с дочерью: «Спиногрыз) Где-где? - В Сигулде-де-де!». Валерия удивилась: «Дожила. Сын Тема @artemynik записывает меня в студии». Юлия Началова показала уютное фото с дочкой. Светлана Бондарчук поделилась красивым видео:
Публикация от VR (@a030aa)
Алла Довлатова отпраздновала Оловянную свадьбу. Друзья случайно раскрыли секрет Анны Шульгиной:
Ани Лорак оседлала свой велосипед. Наталья Ионова рассказала о своем увлечении: «Пришло время поговорить о йоге. Для меня занятия йогой — это, прежде всего, внутреннее развитие, приобретение гармонии внутри себя, из чего затем вырастает хорошее настроение, уверенность в себе и, наконец, ощущение победы над собой. Йога меня вдохновляет, заставляет по-другому чувствовать этот мир. И, конечно, она преображает тело. Каюсь, я недовольна своей нынешней формой, приходится делать перерывы из-за большого количества работы: сейчас идет активная подготовка к фестивалям, новым съемкам, концертам, записям новых песен. Но я не сдаюсь»
Евгений Плющенко и Яна Рудковская занялись красотой на ночь глядя:
Решили омолодится на ночь глядя с Янчиком !😱
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
Фото: instagram.com