21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Павел Прилучный попробовал себя в качестве серфера и опубликовал кадры на доске.
Наталья Подольская поделилась кадром с отдыха со своим сыном Ваней.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliapodolskaya
Яна Рудковская опубликовала бэкстейдж-видео – показала, как снимали фотосессию для Vogue вместе с Арсением.
Стефания Маликова опубликовала милые кадры со своим младшим братиком Марком – вместе они поедают мороженое на прогулке.
Елена Темникова похвасталась, что решила освоить электросамокат и поделилась с поклонниками кадрами своего достижения, а Даня Милохин поделился неудачными кадрами с друзьями-блогерами.
Анастасия Волочкова снова отправляется в отпуск и публикует в своем блоге кадр из аэропорта Домодедово – куда именно она летит, пока не уточняет.
Мила Сивацкая опубликовала эффектное фото с отдыха в Киеве.
Юлия Савичева показала, как готовится к фотосессиям и концертам – с вазочкой мороженого.
Певица Зара похвасталась прекрасной фигурой и опубликовала селфи в спортивном костюме. Ким Кардашьян тоже напомнила, что за фигурой нужно следить – в тренажерный зал бывшая жена Канье Уэста отправилась вместе с детьми.
Фото: Instagram Юлии Савичевой, Павла Прилучного, Яны Рудковской, Милы Сивацкой, Елены Темниковой, Анастасии Волочковой, Натальи Подольской, Зары, Ким Кардашьян, Дани Милохина, Стефании Маликовой,
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