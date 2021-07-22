21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова снова отправляется в отпуск и публикует в своем блоге кадр из аэропорта Домодедово – куда именно она летит, пока не уточняет.

Мила Сивацкая опубликовала эффектное фото с отдыха в Киеве.

Юлия Савичева показала, как готовится к фотосессиям и концертам – с вазочкой мороженого.

Певица Зара похвасталась прекрасной фигурой и опубликовала селфи в спортивном костюме. Ким Кардашьян тоже напомнила, что за фигурой нужно следить – в тренажерный зал бывшая жена Канье Уэста отправилась вместе с детьми.