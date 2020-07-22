21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Роман Юнусов поделился архивной фотографией со свадьбы: «Сегодня 15 лет нашей семье. Хрустальная свадьба) Курс как минимум на дубовую свадьбу #80лет».

Тина Канделаки предстала с братьями Кличко на архивном снимке.

Марьяна Спивак подлилась детской радостью: «Веду себя безобразно, поедаю облака. Все съесть не смогла, все равно дождь начался... а на ВДНХ красиво».

Настасья Самбурская в светлом парике поинтересовалась: «Если так, привыкнете?»

Анна Хилькевич поделилась мыслями: «В общем, в начале карантина мы оставили свою любимую квартиру на Ходынке и переехали жить за город. И влюбились. Влюбились в этот спокойный ритм, в природу на расстоянии вытянутой руки, в запахи. Не знаю насколько нас хватит, но пока останавливаться и возвращаться мы не собираемся, а наоборот, пытаемся по максимум все переместить к своему новому месту обитания. Пока дети маленькие, им Патрики еще не нужны, а нам они УЖЕ не нужны. Да и вообще этот стереотип что жизнь она только в мегаполисе мне совсем не нравится! Жизнь она везде, а не только там, где все есть. Мегаполис сжирает людей, время, силы, энергию... поэтому работать там-вполне себе логично, но вот все остальное... кстати, я уверена, что если бы я родилась не в спб, или в мск, а где то подальше, где меньше возможностей, я бы точно поехала покорять столицу))) а вы где бы выбрали жить?»