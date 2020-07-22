21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ани Лорак и Сергей Лазарев порадовали фанатов совместной фотографией: «Угадайте, кто самый лучший мастер селфи?»
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко показала, как защищается от возможного повторного заражения: «Я болела уже больше 4х месяцев назад. Антитела со временем уменьшаются и совсем исчезают. Поэтому я опять осторожна и пытаюсь не заболеть второй раз. Будьте осторожны и вы. Это, к сожалению, еще далеко не конец».
Маргарита Симоньян похвасталась фигурой и местом для отдыха: «Есть ли что-нибудь в мире прекраснее поля июльских подсолнухов под кубанским небом?»
Елена Захарова тоже порадовала фанатов: «Ура! Перезагрузка произошла, к работе и полетам готова».
Дженнифер Лопес и певица Жасмин похвастались подрастающими дочками.
Татьяна Лазарева показала свое милое детское фото.
«Началось», — показал забавное фото дочери Евгений Папунаишвили.
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#nofilter I must say this is one of the most inspiring, peaceful, beautiful places I have ever been to created by man. What a vision and passion Claude Monet had for flowers and gardens! Heaven! 👩🏼🎨💘🌻🍀 Дом и сады Клода Моне в Живерни, пожалуй, одно из самых живописных мест, когда либо созданных человеком. Картины великого импрессиниста здесь буквально оживают на глазах. Лишним, хотя и символичным может показаться здесь этот хэштег #безфильтров 😆
Роман Юнусов поделился архивной фотографией со свадьбы: «Сегодня 15 лет нашей семье. Хрустальная свадьба) Курс как минимум на дубовую свадьбу #80лет».
Тина Канделаки предстала с братьями Кличко на архивном снимке.
Марьяна Спивак подлилась детской радостью: «Веду себя безобразно, поедаю облака. Все съесть не смогла, все равно дождь начался... а на ВДНХ красиво».
Настасья Самбурская в светлом парике поинтересовалась: «Если так, привыкнете?»
Анна Хилькевич поделилась мыслями: «В общем, в начале карантина мы оставили свою любимую квартиру на Ходынке и переехали жить за город. И влюбились. Влюбились в этот спокойный ритм, в природу на расстоянии вытянутой руки, в запахи. Не знаю насколько нас хватит, но пока останавливаться и возвращаться мы не собираемся, а наоборот, пытаемся по максимум все переместить к своему новому месту обитания. Пока дети маленькие, им Патрики еще не нужны, а нам они УЖЕ не нужны. Да и вообще этот стереотип что жизнь она только в мегаполисе мне совсем не нравится! Жизнь она везде, а не только там, где все есть. Мегаполис сжирает людей, время, силы, энергию... поэтому работать там-вполне себе логично, но вот все остальное... кстати, я уверена, что если бы я родилась не в спб, или в мск, а где то подальше, где меньше возможностей, я бы точно поехала покорять столицу))) а вы где бы выбрали жить?»
Фото и видео: Instagram / @anilorak / @olgakurylenkoofficial / @_m_simonyan/ @lenazaharova57 / @jlo / @margaritashor / @lazarevatut / @yunusovroman / @tinakandelaki / @e_papunaishvili/ @mofevna / @samburskaya / @katyalelofficial / @natasupernova / @annakhilkevich
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