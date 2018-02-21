21 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Елена Ваенга поделилась нечаянной радостью: «Мне 41 год. и да я первый раз увидела подснежники... в жизни ...в пробке. в москве... купила .300 рублей сама себе. класс».
Полина Гагарина рассказала о неприятности на съемках: «Дело было так) Приехали мы значит на живописнейший пляж в Португалии! От вида у нас совершенно закружилась голова и мы все бросились фотографировать эту красоту! А тут еще объявляют , что у нас час абсолютно свободного времени. Мы с двойной силой налегли на фотосессию. Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку , встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы! И тут.. чую что- то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики , все машут руками , летящая юбка повращается в мокрый ооочень тяжёлый « якорь», который не даёт мне возможности и шагу ступить и ... Ооооооо ( так я закричала от холода) Атлантика накрывает меня почти с головой ( я как настоящая артистка держу лицо и причёску поверх воды до последнего) и начинается борьба со стихией.Муж изо всех сил держит мою руку и пытается вызволить из коварных лап океанской пучины ( а другой рукой продолжает снимать - шутка),я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться! Главное , чего мы боялись , что неожиданно пришедшая огромная волна начнёт тянуть обратно ! А вот это уже всё🤦🏼♀️ Но Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом ( не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня!!! В общем, Мы искупались в Атлантике в феврале. Круто же. Но с другой стороны было жутковато! Как подумаем, что могла бы быть совсем другая история! Это была такая единственная волна за весь день, ведь мы потом снимали на этом пляже до самого вечера.Ах да) туристы , хоть и издалека, но успели запечатлеть это происшествие ! Листайте фотографии #полинагагарина #ниоднойкожанойкурткинепострадало #водичкабодрит #гагаринапишет #гагаринапоехали #заминутуДо».
Марина Газманова показала преображение: «Есть у нас фото художница Екатерина Рождественская, исполнительница детских мечт. Увидела меня и сразу говорит : Будешь в моем проекте .... ( угадайте кем? ) Сказано - сделано! Но в журнал «Караван историй» попала другая фотография. На мгновенье я побывала той красавицей А... Слава Богу ни рёбер удалять не пришлось, волосы тоже перекрашивать не потребовалось, всё мастерство гримера и фотографа».
Екатерина Стриженова села на бессолевую диету и сбросила 3 килограмма за 10 дней.
Юлия Ковальчук спровоцировала разговоры о пластике губ: «Утренняя... #негрустная #губысвои #брови #ресницы #зрачки #родинки #волосы #свои #юлияковальчук #juliakovalchuk #певица #ведущая #испания».
Анфиса Чехова, Тина Канделаки показали, как занимаются спортом.
Елена Исинбаева рассказала о папе и показала его фото: «Эмоции родного отца, когда на моем юбилее он выиграл в лотерее этот портрет. Фото с награждения на Олимпийских играх в Афинах, 2004г. Папину радость описывать не буду, ее видно! И все-таки, Ленуся-дочь и Двукратная Олимпийский чемпионка Исинбаева Елена Гаджиевна для папы — два разных человека».
Ксения Бородина показала милое видео с дочкой:
Игорь Николаев — тоже: «Кролик хорошенький - у него ушки».
Ксения Собчак показала фото мужа с сыном и посмеялась над политиками: «Удивительный человек Владимир Викторов, пока еще работающий министром здравоохранения Чувашии, высказался в том смысле, что если у женщины было больше семи партнеров, она обречена на бесплодие».
Анастасия Волочкова показала фотографии с любимым: «Романтический обед при свечах.. Как же я люблю домашние посиделки! И вообще, гармония и любовь украшают жизнь и придают состояние спокойствия и истинной радости! Любите и будьте любимы».
Анна Седокова рассказала о непростых отношениях своих собачек: «Пока жду вылет, расскажу вам об отношениях этой странной парочки. Изначально отношения не заладились. Сиба ину ( порода Мару ) мега супер позитивная собака и ну очень энергичная. Булгаков уже парень в возрасте и предпочитает коротать свои дни, отдыхая на диване и желательно еще и на подушке. Мару доставала его страшно. И казалось, что дружба невозможна, пока у нас не появился кот! Помните, Аля принесла его ночью домой? Он у нас прожил почти неделю, но потом у неё ( это была кошка с именем Муся ) нашлись хозяева .(( Но дружба против Муси настолько сплотила Марусю и Булку, что после этого, они все начали делать вместе ! И вот вчера, когда на кровати Булгакову было уже не комфортно, так как я собирала вещи в путешествие, они ( Его Высочество Булгаков ) пришли и легли на голову Марусе !!! Теперь у нас Любовь. Так что, как там говорят ? Стерпится слюбится?»
Фото: instagram