Максим Галкин порадовал подписчиц своего блога красивым солнечным селфи: «Глинтвейн на горе — лучшее, что может быть в лыжах».Дмитрий Дибров передает привет из больницы: «Вот такое у нас в Боткинской течение болезни! Под наблюдением профессора кардиологии Е.В.Малышевой».Валентин Юдашкин показал милое фото с внуком, который растет его копией.Микелла Абрамова поделилась радостью: «Делала селфи ни о чем не подозревая и случайно увидела КТО за мной сидит».Виктория Бекхэм поздравила сына с 15-летием: Милла Йовович опубликовала фото новорожденной дочки.Эшли Грэм тоже поделилась милой семейной фотографией: «Мама и папа».Константин Богомолов показал, какое фото стоит на его рабочем столе: «Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры».Гвинет Пэлтроу встретилась с Дэми Мур и Александрой Грант — девушкой Киану Ривза.Екатерина Андреева рассказала о балансе и болезнях: «Это не кадр из фильма "Звонок". Это равновесие — основа основ! И волосы закрывают глаза, чтоб не подхалтуривать и глазенками не подглядывать. Ничто не должно вас заставлять колебаться. Разброд и шатания — нам не нужны. А крепко держаться пальчиками стоп за пол, ковер, землю, траву (что под ноги подвернулось) — это самое то. Если хотите проверить состояние здоровья и тест имеется. Древнекитайский, проверенный на миллионах людей. Надо встать ровно. Закрыть глаза. Руки в боки. А ногу одну от пола оторвать и поднять согнутую в колене под углом 90. Если смогли простоять более 20 сек. — хорошо. Если минуту — вы в мега отличной форме. Если меньше 20 сек. — это повод начать диспансеризацию. Вовремя схватить проблему за хвост — значит одолеть ее».Анастасия Трегубова похвасталась фотографией с отдыха.Леди Гага примерила новый образ со светлыми бровями и яркой помадой. Как вам? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!