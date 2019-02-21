21 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

50-летняя Валерия активно борется с двумя лишними килограммами: «Одно могу сказать, девочки - мальчики, расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа - победа над самим собой».
Денис Клявер поделился эмоциями: «Эмоции от увиденного и услышанного вчера на #БитваТалантов до сих пор переполняют! Не дети, а талантище!!! Поразил музыкальный и артистический уровень ребят. А в какой приятной компании жюри».
А Ирина Пегова — смешной «инсайдерской» фотографией: «Трагический енот !!! Сегодня спектакль Бал !!!! А это потрясающий художник Коля Симонов!!!!»
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Мария Погребняк возмущена вопросами о личном: «Я в предыдущем посте написала, что первым ребёнком забеременела в 18 лет! На что многие ответили: совсем не нагулялась? Можете мне ответить, что для вас означают эти слова? Я считаю, что для женщины самое главное- стать матерью и хорошей женой! Создать полноценную семью».
Гуф нашел шапку, в которой его невозможно узнать.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram