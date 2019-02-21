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21 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дениса Клявера

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Как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

50-летняя Валерия активно борется с двумя лишними килограммами: «Одно могу сказать, девочки - мальчики, расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа - победа над самим собой».

Денис Клявер поделился эмоциями: «Эмоции от увиденного и услышанного вчера на #БитваТалантов до сих пор переполняют! Не дети, а талантище!!! Поразил музыкальный и артистический уровень ребят. А в какой приятной компании жюри».

А Ирина Пегова — смешной «инсайдерской» фотографией: «Трагический енот !!! Сегодня спектакль Бал !!!! А это потрясающий художник Коля Симонов!!!!»

Катерина Шпица продолжает публиковать забавные кадры со съемок.

Дети Филиппа Киркорова наслаждаются зимой.

Дочь Светланы Лободы растет модницей:

Ева на style с @daniel_boutique ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ксения Бородина, которая с семьей отдыхает в Тайланде, показала смешную фотографию с мужем.

Мария Погребняк возмущена вопросами о личном: «Я в предыдущем посте написала, что первым ребёнком забеременела в 18 лет! На что многие ответили: совсем не нагулялась? Можете мне ответить, что для вас означают эти слова? Я считаю, что для женщины самое главное- стать матерью и хорошей женой! Создать полноценную семью».

Гуф нашел шапку, в которой его невозможно узнать.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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