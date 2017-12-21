О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Летучая поделилась счастьем: «Что может быть прекрасней свободного дня, выпавшего снега, прекрасного предновогоднего настроения и елочки во дворе, которая с каждым годом становится все прекрасней».

Певица Валерия рассказала, за что любит свою работу: «Вчера новогодняя съемка для ТВЦ забросила меня на самый верх Спасской башни. Впервые туда поднималась. Эмоции зашкаливали, радовалась как ребенок. А какие виды оттуда открывались!!! А вам доводилось там бывать? Говорят, иногда экскурсии туда делают».

Тина Канделаки рассказала, что делать, чтобы работу полюбить:

Как полюбить свою работу вновь? Или как любить ее постоянно, чтобы день от дня получать удовольствие от рутины, которой любая работа неизбежно становится. Давайте начнем с простого вопроса. Признайтесь те, кто считает себя несчастными слабаками, которые влачат жалкое существование. Как руководитель и как топ-менеджер, я много работаю, много занимаюсь спортом, много… ну, хотя не так много ем и часто пренебрегаю всем остальным миром, который вокруг меня. Когда я поняла, что я перестаю развиваться, как личность, развиваясь исключительно, как профессионал в одной сфере, я поняла, что необходимо начать искать баланс между любимой работой и всем остальным. Я говорила с разными топ- менеджерами, несущими огромную ответственность на себе и в, итоге, нашла руково дителя большой компании, который рассказал мне, как он не отвечает на рабочие звонки на выходных, почему у него дома, даже за столом, не говорят в эти два дня о работе, и почему он не сделал исключения даже для меня, когда мы встретились в субботу. Подумайте об этом и расскажите, как вы живете, работная? И что делать, чтобы только работа не стала жизнью)

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Равшана Куркова удивила подписчиков фотографией с детьми: «Мои кино-сынули». А Екатерина Волкова показала встречу дочки с Дедом Морозом и Снегурочкой: «Обратный отсчет пошел!))) и это только первая ЕЛКА — в дошколке. Впереди их еще видимо-невидимо. В детстве у меня почему-то не возникало вопроса, почему так часто Дедушка Мороз приходит на праздники. Гусена тоже радуется и ждет еще встречи, поговорить о желаниях, которые она написала в письме Деду Морозу».

Сати Казанова поделилась рассказом, что она делает в лифте: «Живя на 35-м этаже, имею определенные бонусы (помимо сказочного вида из окна, канешна). 1. Лифт чаще всего долго едет, но и это бонус! За это время успеваю подкрасить ресницы/губы и еще что-то. 2. В лифт заходят соседи с детьми или с собаками, что дарит заряд нежности на день (своих-то пока нет). 2. А если в лифт никто не заходит, я успеваю распеться или поприседать (раз так 50); 3. И в лифте нет связи. 3 минуты свободы от Шайтан Машины». Фотография, которой певица сопроводила пост, вызвала разговоры о ее беременности.

Любовь Толкалина приняла участие в волшебной съемке для Vogue:

А Игорь Николаев рассказал о сказочной атмосфере рождественских встреч у Екатерины Рождественской: «КОГДА УЖЕ ПОЕШЬ, А ГОСТИ ВСЕ ПОДХОДЯТ) Катя поймала отличный кадр: в нем вся непринужденность и уют вечеринки, которую она под каждый Новый год устраивает для своих самых близких друзей!) Посмотрите, как очаровательна только что вошедшая в дом наша грузинская Снегурочка Царевна Тамара».

Курбан Омаров показал, какая находчивая у них с Ксенией Бородиной дочь: «Тот момент, когда твоя хитрая дочь думает, что папе можно наговорить кучу звуков невпопад и ему это как стих прокатит. А там сразу и подарочек».

Мама малышки опубликовала милое видео с ней:

Юлия Барановская похвасталась гибкой и артистичной дочерью: «Я думала, что Яна передумает или забудет, когда в апреле она сказала, что хочет заниматься в цирковом училище..... Не передумала ))) и не забыла )))».

Катя Лель тоже рассказала об успехах своей наследницы: «Моя девочка получила 5 по фортепиано на днях, сегодня был отчетный концерт, вся семья поддерживала Эмилечку. Горжусь тобой, моя Любовь!!!!»

Фото: instagram