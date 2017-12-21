21 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Как полюбить свою работу вновь? Или как любить ее постоянно, чтобы день от дня получать удовольствие от рутины, которой любая работа неизбежно становится. Давайте начнем с простого вопроса. Признайтесь те, кто считает себя несчастными слабаками, которые влачат жалкое существование. Как руководитель и как топ-менеджер, я много работаю, много занимаюсь спортом, много… ну, хотя не так много ем и часто пренебрегаю всем остальным миром, который вокруг меня. Когда я поняла, что я перестаю развиваться, как личность, развиваясь исключительно, как профессионал в одной сфере, я поняла, что необходимо начать искать баланс между любимой работой и всем остальным. Я говорила с разными топ- менеджерами, несущими огромную ответственность на себе и в, итоге, нашла руково дителя большой компании, который рассказал мне, как он не отвечает на рабочие звонки на выходных, почему у него дома, даже за столом, не говорят в эти два дня о работе, и почему он не сделал исключения даже для меня, когда мы встретились в субботу. Подумайте об этом и расскажите, как вы живете, работная? И что делать, чтобы только работа не стала жизнью)