О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Летучая поделилась счастьем: «Что может быть прекрасней свободного дня, выпавшего снега, прекрасного предновогоднего настроения и елочки во дворе, которая с каждым годом становится все прекрасней». Певица Валерия рассказала, за что любит свою работу: «Вчера новогодняя съемка для ТВЦ забросила меня на самый верх Спасской башни. Впервые туда поднималась. Эмоции зашкаливали, радовалась как ребенок. А какие виды оттуда открывались!!! А вам доводилось там бывать? Говорят, иногда экскурсии туда делают». Тина Канделаки рассказала, что делать, чтобы работу полюбить:

Равшана Куркова удивила подписчиков фотографией с детьми: «Мои кино-сынули». А Екатерина Волкова показала встречу дочки с Дедом Морозом и Снегурочкой: «Обратный отсчет пошел!))) и это только первая ЕЛКА — в дошколке. Впереди их еще видимо-невидимо. В детстве у меня почему-то не возникало вопроса, почему так часто Дедушка Мороз приходит на праздники. Гусена тоже радуется и ждет еще встречи, поговорить о желаниях, которые она написала в письме Деду Морозу». Сати Казанова поделилась рассказом, что она делает в лифте: «Живя на 35-м этаже, имею определенные бонусы (помимо сказочного вида из окна, канешна). 1. Лифт чаще всего долго едет, но и это бонус! За это время успеваю подкрасить ресницы/губы и еще что-то. 2. В лифт заходят соседи с детьми или с собаками, что дарит заряд нежности на день (своих-то пока нет). 2. А если в лифт никто не заходит, я успеваю распеться или поприседать (раз так 50); 3. И в лифте нет связи. 3 минуты свободы от Шайтан Машины». Фотография, которой певица сопроводила пост, вызвала разговоры о ее беременности. Любовь Толкалина приняла участие в волшебной съемке для Vogue:

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 20, 2017 at 10:01 PST

А Игорь Николаев рассказал о сказочной атмосфере рождественских встреч у Екатерины Рождественской: «КОГДА УЖЕ ПОЕШЬ, А ГОСТИ ВСЕ ПОДХОДЯТ) Катя поймала отличный кадр: в нем вся непринужденность и уют вечеринки, которую она под каждый Новый год устраивает для своих самых близких друзей!) Посмотрите, как очаровательна только что вошедшая в дом наша грузинская Снегурочка Царевна Тамара». Курбан Омаров показал, какая находчивая у них с Ксенией Бородиной дочь: «Тот момент, когда твоя хитрая дочь думает, что папе можно наговорить кучу звуков невпопад и ему это как стих прокатит. А там сразу и подарочек».

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) Дек 20, 2017 at 5:35 PST

Мама малышки опубликовала милое видео с ней:

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 20, 2017 at 11:47 PST

Юлия Барановская похвасталась гибкой и артистичной дочерью: «Я думала, что Яна передумает или забудет, когда в апреле она сказала, что хочет заниматься в цирковом училище..... Не передумала ))) и не забыла )))». Катя Лель тоже рассказала об успехах своей наследницы: «Моя девочка получила 5 по фортепиано на днях, сегодня был отчетный концерт, вся семья поддерживала Эмилечку. Горжусь тобой, моя Любовь!!!!»

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) Дек 21, 2017 at 9:29 PST