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21 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Надежды Михалковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Лена Темникова показала вариант макияжа для новогодней вечеринки: «Доброе утро, друзья. Как вам такие брови?»

Анастасия Решетова показала, как выглядят ее губы после удаления геля: «Вы просили фото с теперь уже натуральными губами )) Надеюсь, что многие девушки тоже к этому придут, поняв, что пора заканчивать с "утиными историями"».

Надежда Михалкова примерила часть маскарадного костюма: «У мамы — бантик. У меня-ушки. У папы — усы».

Певица Слава призналась в нежных чувствах к коллеге: «Настоящий джентльмен!! Обожаю Александра Буйнова!!!» Роза Сябитова показала фото с Дарьей Донцовой: «Читаю ее детективы не только потому, что интересны, а за дельные мысли, советы, и истины, по которым живу сама».

Юлия Cавичева рассказала, как проводит время с Натальей Подольской: «С Наташей @nataliapodolskaya в гримвагене. Грелись между выходами на уличную съемку. Все были в искусственном снегу, замерзшие, но счастливые! Для вас старались, чтобы красиво было».

Светлана Зейналова сфотографировалась с Дмитрием Харатьяном: «Дмитрий Харатьян и я сегодня в Кремле мы ведём удивительное Мероприятие — "Бал Героев". Сегодня чествуем Героев — тех людей, кто ковал славу СССР и тех, сейчас служит России — космонавты, ученые, летчики, Герои Труда, Герои Войны... и многие другие».

Александр Кержаков показал видео с сыном: «Дали, или Пикассо?»

Мадонна показала фото детей с одноклассниками, а семья Бекхэмов стала героями мультфильма про Симпсонов:

Oh my god this is so cool 😂❤️🤙 @steart__

Публикация от ROMEO (@romeobeckham)

Екатерина Семенова поздравила сына с днем рождения и поделилась его детской фотографией: «33 года назад я стала МАМОЙ! СЫН!!! ВАНЬКА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!!!»

Елизавета Боярская поблагодарила поклонников за внимание: «От всего сердца благодарю за такое количество добрых слов! За поздравления и внимание. Я люблю свою семью, я люблю своих друзей, я люблю своих коллег, я люблю свою работу. Искренне желаю, чтобы в вашей жизни было много любви, чтобы ее хотелось не только впитывать , но и делиться ею. Чтобы в сердце и вокруг было добро, которое в ответ всегда сталкивалось только с добром и порядочностью. Спасибо. Ура!!!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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