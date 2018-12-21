21 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова показала вариант макияжа для новогодней вечеринки: «Доброе утро, друзья. Как вам такие брови?»

Анастасия Решетова показала, как выглядят ее губы после удаления геля: «Вы просили фото с теперь уже натуральными губами )) Надеюсь, что многие девушки тоже к этому придут, поняв, что пора заканчивать с "утиными историями"».

Надежда Михалкова примерила часть маскарадного костюма: «У мамы — бантик. У меня-ушки. У папы — усы».

Певица Слава призналась в нежных чувствах к коллеге: «Настоящий джентльмен!! Обожаю Александра Буйнова!!!» Роза Сябитова показала фото с Дарьей Донцовой: «Читаю ее детективы не только потому, что интересны, а за дельные мысли, советы, и истины, по которым живу сама».

Юлия Cавичева рассказала, как проводит время с Натальей Подольской: «С Наташей @nataliapodolskaya в гримвагене. Грелись между выходами на уличную съемку. Все были в искусственном снегу, замерзшие, но счастливые! Для вас старались, чтобы красиво было».

Светлана Зейналова сфотографировалась с Дмитрием Харатьяном: «Дмитрий Харатьян и я сегодня в Кремле мы ведём удивительное Мероприятие — "Бал Героев". Сегодня чествуем Героев — тех людей, кто ковал славу СССР и тех, сейчас служит России — космонавты, ученые, летчики, Герои Труда, Герои Войны... и многие другие».

Александр Кержаков показал видео с сыном: «Дали, или Пикассо?»