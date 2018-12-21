21 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Надежда Михалкова примерила часть маскарадного костюма: «У мамы — бантик. У меня-ушки. У папы — усы».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram