21 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агния Кузнецова показала в Instagram милое фото с мужем Максимом Петровым и сыном Андроном, наряженных в новогодние колпаки. «В этом году за Деда Мороза», — подписала она фото бородатого супруга.

Актриса Аглая Тарасова подразнила поклонников жаркими кадрами с морского побережья. То же самое сделала и Светлана Бондарчук, улетевшая с мужем на Мальдивы сразу после своего дня рождения.