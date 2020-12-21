21 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками домашним уютным фото с котом Лаки и рассказала, что наслаждается отдыхом в родных стенах.
Глюкоза (Наталья Ионова) повеселила поклонников забавным образом эльфа.
Модель Елена Кулецкая развлекалась с дочками Сашей и Никой на заснеженном склоне. «Классный был день!», — написала она в блоге.
Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес, взявшая на себя все тяготы воспитания четверых детей (троих — Криштиану и одной общей дочери), устроила с сыновьями и дочками игры на заснеженном горнолыжном курорте.
Агния Кузнецова показала в Instagram милое фото с мужем Максимом Петровым и сыном Андроном, наряженных в новогодние колпаки. «В этом году за Деда Мороза», — подписала она фото бородатого супруга.
Актриса Аглая Тарасова подразнила поклонников жаркими кадрами с морского побережья. То же самое сделала и Светлана Бондарчук, улетевшая с мужем на Мальдивы сразу после своего дня рождения.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова во время общения с подписчиками в сториз рассказала, что унаследовала кудри от отца, и показала необычный яркий образ с вызывающим макияжем.
Гоар Аветисян, останавливающаяся в клинике после нескольких пластических операций, пожаловалась на травлю хейтеров и призналась, что теперь вообще не хочет есть и даже вставать с постели.
Виктория Лопырева опубликовала милое видео с сыном Марком-Лионелем, показав, как идет с ним за руку по направлению к самолету.
Стефания Маликова поделилась воспоминаниями двухлетней давности. Она опубликовала в блоге фото с братом Марком, которому на тот момент было меньше года.
Дочь Романа Абрамовича Софию спросили, как зовут ее избранника и сколько ему лет. Влюбленная девушка ответила, что предпочитает хранить эту информацию в секрете.
Филипп Киркоров показал нежные фото со своей давней подругой Анастасией Стоцкой.
Денис Клявер поделился с подписчиками стильным и брутальным снимком на байке.
Фото и видео: Instagram Дениса Клявера, Филиппа Киркорова, Софии Абрамович, Стефании Маликовой, Виктории Лопыревой, Гоар Аветисян, Ольги Бухаровой, Аглаи Тарасовой, Светланы Бондарчук, Агнии Кузнецовой, Джорджины Родригес, Елены КУлецкой, Натальи Ионовой, Анастасии Волочковой
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