О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Волкова решила стать ближе к народу: «После любого поста из машины или про пробки, как всегда, не обходится без диванных войск: "ох, ах, посмотрите-ка на нее! Какая тачка", "да вам наших земных проблем не понять"... Поэтому выкладываю фото из метро, чтоб доказать, что я тож тут бываю.)))) И спускаюсь не так чтоб сделать фотку для инсты, я реально экономлю время, когда тороплюсь. Узнают ли меня? Нет, почти не узнают! Вы в метро людей видели? Все в своих мыслях или гаджетах».

Денис Клявер показал редкое фото с отдыха: «Собрать всех в одном кадре почти "миссия невыполнима". Папы поймут». Екатерина Вилкова поделилась забавными фотографиями дочки и сына, безумно похожих на нее. Анна Нетребко проводила сына в школу: «Первый раз в 3 класс!Испытание родительским собранием».

Инна Маликова продемонстрировала пляжную фотографию: «Заканчивая сезон отдыха, я чувствую, что за это лето очень выросла, много выкинула всякой грязи ото всюду. Из квартиры, дачи, машины... Но главное, что из души, сердца и головы. Я освободилась». Олеся Судзиловская — опубликовала игривое фото, она продолжает отдыхать. Любовь Толкалина испугалась акулы: «Ну, ребят, я вам скажу, бывает адреналин и по сильнее тарзанки.... когда почти километр от берега, плывешь в медитации с закрытыми глазами в теплом море в слепую, открываешь глаза и в десяти метрах от себя видишь черный плавник... а потом еще и ближе-происходит ни с чем не сравнимый жим- жим». «Это спустя 5 минут ты понимаешь, что это дельфины, друзья. Все фильмы, ультразвук, сонар, реабилитация, спасение, дрессировка, плавала уже. Умные, премилые... друзья типа... а в первое мгновение в голове только кадры из фильма Отмель. Будь он неладен», — добавила она.

Полина Гагарина похвасталась фигурой: «А после тренировки...еще одна! Танцевальная, с моими». Катя Лель показала, как можно задействовать ребенка в спорте: