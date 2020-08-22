21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дарья Повереннова показала фото с коллегой: «Кого мы с Катей Гусевой играем? Подружек? Соперниц? Ваши варианты».
Юлия Ковальчук шутит о возрасте: «Так как недавно выяснилось, что мне 60, я серьезно решила ни в чем себе не отказывать и с утреца залила в свой организм стаканчик какао и пошла отплясывать для тех, кому за... А что публика зато стабильная и очень благодарная)))»
Любовь Толкалина тоже поделилась мыслями о возрасте: «Сколько мне было бы лет, если бы я не знала сколько мне лет... наверное 11... волны, дождь в море, а ты с телефоном над головой в мокрых руках делаешь селфи».
Рита Дакота поделилась радостью:
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Теперь я уж точно официально здорова, проверено миллиард раз🙈 В карусели мой финальный тест. Корона ушла окончательно, в крови антитела, на КТ всё чисто. Но Фед (как сын медика) всё равно вчера потащил меня к какому-то топовому легендарному пульмонологу и выдохнул только когда та изучила мою выписку вдоль и поперёк, послушала каждый миллиметр грудной клетки спереди/сбоку/сзади и сказала, что я абсолютно здорова. Говорят, если вовремя не отловить пневмонию от ковида - альвеолы лёгких могут зарубцеваться как-там особенно и пострадать необратимо, а для гастролирующей певицы это огромные риски. Счастлива, что у меня эта зараза прошла довольно легко, Мийка не заразилась, няня наша (которая в группе риска из-за астмы) не заразилась, я отделалась лёгким недомоганием, ибо случаи бывают разные... Я не берусь умничать и не знаю, что именно мне помогло (повторяю, что мне прописали азитромициносодержащий антибиотик, полиоксидоний (мне и всем домашним в поддержку иммунитету) и ооооооочень много витамина С), но точно вам говорю - лучшее, что вы можете сделать до своего организма, если слегли с ковидом - заниматься дыхательными практиками, медитировать, чисто питаться (мы ели легкую растительную пищу и пили очень много тёплой воды) и спать до 23:00/вставать до 8:00. Ну и быть положительно настроенным. Ибо есть игра «я болею», а есть игра «я выздоравливаю», важно выбрать вторую и попробовать смотреть на ситуацию в ключе «понять для_чего мне это» а не «за_что». Я поняла🤍 Берегите себя и будьте здоровы 🙏
Наталья Бочкарева похвасталась обновкой: «Как вам мои новые очки?»
Анастасия Костенко показала милое фото с раскрашенной дочкой.
Влад Соколовский поделился отцовской радостью:
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У нас в семье классное событие) ⠀ Мийка приехала пожить к нам на недельку🤍 Ещё давно было понимание, что примерно к 3м годам мы уже начнём практиковать такие поездки и это наконец-то свершилось) Тут, на даче, настоящая зелёная сказка и ребёнку здесь очень хорошо и интересно) ⠀ P. S. Пока желтая пресса выдумывает обо мне самый настоящий бред (для тех, кто в теме), я максимально погружаюсь в атмосферу семьи, рядом с любимыми🤍 Всем добра и позитива☀️ ⠀ #владсоколовский #миясоколовская #лето #семья #ребенок #дочь #доча #доченька #папа
Мария Кожевникова гордится сыном:
Елена Бирюкова поделилась романтикой: «С любимым мужем! #муж #любимый #погулять».
«Заехал в Турцию на пол денёчка лето настоящее почувствовать и в море упасть. Прилетели с командой, сдали тест, искупались, отыграли и утром обратно. В общем, было стремительно, но славно», - похвастался Леонид Агутин.
Ольга Кабо посетила приют для животных.
Лариса Гузеева сообщила: «У меня нЕбыло ни весны ни лета, но осень я выбираю себе сама».
Нонна Гришаева показала очень аппетитную фотографию: «Одесса в деталях))»
Ирина Слуцкая поделилась рецептом:
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#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА ВЕРНУЛАСЬ!🥳 Спасибо за ваши рецепты, которые вы мне присылали❤️. Сегодня по вашей заявке #на_кухне_со_Слу готовим ленивую ачму😋 . Ингредиенты: 🔸Тонкий лаваш 🔸Яйцо 🔸Масло 🔸Сыр (любой, можно даже брынзу) . Обязательно сохраните этот рецепт в закладки, чтобы не потерять😉: 1️⃣ Разбиваем яйцо, добавляем соль. 2️⃣ Обмакиваем в яйце лаваш. 3️⃣ Выкладываем лаваш на смазанный маслом противень. 4️⃣ Посыпаем сыром, накрываем лавашом. Делаем любое количество слоев, как вам больше нравится😊 5️⃣ Запекаем в духовке при 180 градусов до золотистого цвета. . Приятного аппетита!😍 Это блюдо невероятно вкусное как в теплом, так и в холодном виде! . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #пальчикиоближешь #Слуготовит #готовимвместе
«То, что делает мой День...», - поделилась уютом Ирина Пегова.
Фото и видео: Instagram /@tolkalinaliuba /@pegovairina /@dpoverennova /@grishaevanonna /@birukovagram /@agutinleonid /@kabo_olga /@kostenko.94 /@juliakovalchuk /@natalia_bochkareva_official /@larisa_guzeeva
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