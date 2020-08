21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

View this post on Instagram

Теперь я уж точно официально здорова, проверено миллиард раз🙈 В карусели мой финальный тест. Корона ушла окончательно, в крови антитела, на КТ всё чисто. Но Фед (как сын медика) всё равно вчера потащил меня к какому-то топовому легендарному пульмонологу и выдохнул только когда та изучила мою выписку вдоль и поперёк, послушала каждый миллиметр грудной клетки спереди/сбоку/сзади и сказала, что я абсолютно здорова. Говорят, если вовремя не отловить пневмонию от ковида - альвеолы лёгких могут зарубцеваться как-там особенно и пострадать необратимо, а для гастролирующей певицы это огромные риски. Счастлива, что у меня эта зараза прошла довольно легко, Мийка не заразилась, няня наша (которая в группе риска из-за астмы) не заразилась, я отделалась лёгким недомоганием, ибо случаи бывают разные... Я не берусь умничать и не знаю, что именно мне помогло (повторяю, что мне прописали азитромициносодержащий антибиотик, полиоксидоний (мне и всем домашним в поддержку иммунитету) и ооооооочень много витамина С), но точно вам говорю - лучшее, что вы можете сделать до своего организма, если слегли с ковидом - заниматься дыхательными практиками, медитировать, чисто питаться (мы ели легкую растительную пищу и пили очень много тёплой воды) и спать до 23:00/вставать до 8:00. Ну и быть положительно настроенным. Ибо есть игра «я болею», а есть игра «я выздоравливаю», важно выбрать вторую и попробовать смотреть на ситуацию в ключе «понять для_чего мне это» а не «за_что». Я поняла🤍 Берегите себя и будьте здоровы 🙏