21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова показала фото с коллегой: «Кого мы с Катей Гусевой играем? Подружек? Соперниц? Ваши варианты».

Юлия Ковальчук шутит о возрасте: «Так как недавно выяснилось, что мне 60, я серьезно решила ни в чем себе не отказывать и с утреца залила в свой организм стаканчик какао и пошла отплясывать для тех, кому за... А что публика зато стабильная и очень благодарная)))»

Любовь Толкалина тоже поделилась мыслями о возрасте: «Сколько мне было бы лет, если бы я не знала сколько мне лет... наверное 11... волны, дождь в море, а ты с телефоном над головой в мокрых руках делаешь селфи».

Рита Дакота поделилась радостью: