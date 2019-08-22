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21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина показала фото с Гошей Куценко. «И что? Хотите сказать, что он похож на Грозного?», — написала она, однако подписчики обратили внимание скорее на то, где лежит рука артиста.

Бывшая «татушка» Юлия Волкова показала задорное фото с прогулки.

«Не успеваешь приехать в Москву, как уже оказываешься на записи аудиокниги», — похвасталась новым проектом Юлия Хлынина.

«НЕОЖИДАННО три недели назад Елисей взялся за гитару... До этого играл ТОЛЬКО на фортепиано», — гордится Дмитрий Певцов.

«Сегодня день рождения у нашего любимого друга и потрясающего артиста и музыканта Виктора Рыбина. Там, где он, там всегда праздник и отличное настроение», — написала в блоге Оксана Федорова.

Денис Клявер обратился публично к маме: «Мамуля, любимая! Спасибо тебе за эту летнюю отпускную неделю в твоей теплоте и заботе. Бесценно. Думаю это чувство поймет каждый».

«Сколько мне лет на этой фото?», — кокетничает Максим Фадеев, опубликовав свой юношеский портрет.

«Обычно редко выкладываю фото, но потрясающий отдых положительно меня изменил», — расщедрилась Татьяна Буланова.

Елена Захарова красуется в мини-шортах: «Доброго вечера! Уже другое море! Как же красиво вокруг».

Сергей Лазарев сфотографировался в образе ковбоя.

«Вот! Новый поворот», — Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой.

Виктория Лопырева показала фото в слитном купальнике: «Я пришла, я увидела, я осталась-осталась-осталась».

«Нашла фотографию всего лишь пару месяцев назад... когда лето было впереди, сейчас мое лето позади... много что произошло и много что произойдет. Каждый день, единственный и неповторимый, плохой или хороший , радостный или грустный, нервный или расслабленный... все мое и хочу запомнить», — поделилась Надежда Михалкова.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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