21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина показала фото с Гошей Куценко. «И что? Хотите сказать, что он похож на Грозного?», — написала она, однако подписчики обратили внимание скорее на то, где лежит рука артиста.

Бывшая «татушка» Юлия Волкова показала задорное фото с прогулки.

«Не успеваешь приехать в Москву, как уже оказываешься на записи аудиокниги», — похвасталась новым проектом Юлия Хлынина.

«НЕОЖИДАННО три недели назад Елисей взялся за гитару... До этого играл ТОЛЬКО на фортепиано», — гордится Дмитрий Певцов.