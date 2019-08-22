21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина показала фото с Гошей Куценко. «И что? Хотите сказать, что он похож на Грозного?», — написала она, однако подписчики обратили внимание скорее на то, где лежит рука артиста.
Бывшая «татушка» Юлия Волкова показала задорное фото с прогулки.
«Не успеваешь приехать в Москву, как уже оказываешься на записи аудиокниги», — похвасталась новым проектом Юлия Хлынина.
«НЕОЖИДАННО три недели назад Елисей взялся за гитару... До этого играл ТОЛЬКО на фортепиано», — гордится Дмитрий Певцов.
«Сегодня день рождения у нашего любимого друга и потрясающего артиста и музыканта Виктора Рыбина. Там, где он, там всегда праздник и отличное настроение», — написала в блоге Оксана Федорова.
Денис Клявер обратился публично к маме: «Мамуля, любимая! Спасибо тебе за эту летнюю отпускную неделю в твоей теплоте и заботе. Бесценно. Думаю это чувство поймет каждый».
«Сколько мне лет на этой фото?», — кокетничает Максим Фадеев, опубликовав свой юношеский портрет.
«Обычно редко выкладываю фото, но потрясающий отдых положительно меня изменил», — расщедрилась Татьяна Буланова.
Елена Захарова красуется в мини-шортах: «Доброго вечера! Уже другое море! Как же красиво вокруг».
Сергей Лазарев сфотографировался в образе ковбоя.
«Вот! Новый поворот», — Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой.
Виктория Лопырева показала фото в слитном купальнике: «Я пришла, я увидела, я осталась-осталась-осталась».
«Нашла фотографию всего лишь пару месяцев назад... когда лето было впереди, сейчас мое лето позади... много что произошло и много что произойдет. Каждый день, единственный и неповторимый, плохой или хороший , радостный или грустный, нервный или расслабленный... все мое и хочу запомнить», — поделилась Надежда Михалкова.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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