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21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Криштиану Роналду

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Криштиану Роналду показал невероятно милое фото со своей возлюбленной и всеми детьми. Павел Табаков поделился своим детским фото.

La famiglia bianconera! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Диана Арбенина показала, как ее дети, двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро страна! и в будни и в праздники и в радость и в горе...😉 двойняшки порой напоминают мне супружескую пару в которой партнёры уже запредельно достали друг друга бедняги. с той лишь разницей что они все же всегда могут развестись а двойняшки - как спел классик рока - связаны одной цепью...».

Кристина Асмус опубликовала забавный бумеранг-ролик с подписью «Вертихвостка».

Татьяна Навка поздравила с днем рождения младшую дочку Надю после окончания ледового шоу «Руслан и Людмила»: «Надя отметила свой День Рождения как подобает настоящей фигуристке — на льду ДС «Большой»».

Максим Виторган сфотографировал дочь Полину во время занятий йогой, а Жасмин рассказала о мировоззрении своей наследницы Маргариты: «Решила сегодня проверить, оптимист у меня Маргаритка или пессимист 😄 Спросила у дочки за обедом, ее стакан наполовину пуст или наполовину полон? Ребёнок уверенно ответил, что стакан на 100% полон. Просто он наполовину заполнен минералкой, и наполовину - воздухом. Мама в шоке». Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса полетала с папой на вертолете.

Елена Кулецкая поделилась с подписчиками сокровенным: «Каждое хомячество влечет за собой расплату 🙄Раз прошлый пост- торт и цифры, продолжу о цифрах.. и о сокровенном. О чем молчат 😣Вчера я впервые в жизни увидела на весах цифру 8... В НАЧАЛЕ показателя веса 😱😳😭 Наутро, правда, восьмерочка снова переместилась на вторую позицию, показав стабильный для последних 3х недель вес- 78кг. Но и это все равно +20кг! 😠🤬 #nocomments #нетслов».

Фото: instagram

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