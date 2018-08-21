21 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Диана Арбенина показала, как ее дети, двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро страна! и в будни и в праздники и в радость и в горе...😉 двойняшки порой напоминают мне супружескую пару в которой партнёры уже запредельно достали друг друга бедняги. с той лишь разницей что они все же всегда могут развестись а двойняшки - как спел классик рока - связаны одной цепью...».