21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милана Тюльпанова поделилась радостью: «Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации! И теперь, среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры, я буду помогать Молодежному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов».

Олеся Судзиловская после длительной самоизоляции вышла из дома: «Сегодня состоялся такой долгожданный "выход в люди"! Необходимый... В банк. Естественно, в полной боевой готовности и со всеми средствами безопасности! Масса впечатлений и эмоций; мелькающее мимо деревья, небо в облаках, люди, машины... Не удержалась и подольше пообщалась с операционисткой».

Остающиеся дома Ирина Салтыкова и Жасмин поделились «пижамным настроением».

Ольга Кабо показала, как занимается йогой: «Не скажу, что я очень организованная спортсменка. Но спорт всегда присутствует в моей жизни — и верховая езда, и плавание, и пилатес... А вот в тренажерный зал заглядываю редко, предпочитаю гимнастику без утяжелений».

Лена Перминова подстригла дочь: «Что мы сделали! Обрезали Арише волосы. Вроде ей идет».