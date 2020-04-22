21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Милана Тюльпанова поделилась радостью: «Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации! И теперь, среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры, я буду помогать Молодежному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов».
Олеся Судзиловская после длительной самоизоляции вышла из дома: «Сегодня состоялся такой долгожданный "выход в люди"! Необходимый... В банк. Естественно, в полной боевой готовности и со всеми средствами безопасности! Масса впечатлений и эмоций; мелькающее мимо деревья, небо в облаках, люди, машины... Не удержалась и подольше пообщалась с операционисткой».
Остающиеся дома Ирина Салтыкова и Жасмин поделились «пижамным настроением».
Ольга Кабо показала, как занимается йогой: «Не скажу, что я очень организованная спортсменка. Но спорт всегда присутствует в моей жизни — и верховая езда, и плавание, и пилатес... А вот в тренажерный зал заглядываю редко, предпочитаю гимнастику без утяжелений».
Лена Перминова подстригла дочь: «Что мы сделали! Обрезали Арише волосы. Вроде ей идет».
Мерьем Узерли показала нежное фото со своей малышкой.
Ольга Шелест поделилась забавным фото: «Каемся, были времена неосознанного потребления. 2018 это вам не 2020».
Константин Богомолов похвастался своей красавицей.
Ольга Орлова показала, как выглядела в детстве.
Кристина Орбакайте тоже показала архивное фото:
Кэтрин Зета-Джонс поделилась уютом:
Сергей Лазарев соскучился по путешествиям: «Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться.... На Гавайи... в этот нелегкий период "дней сурка", только и остается листать альбомы прошлогодних отпусков».
А вы листаете старые альбомы?
Фото и видео: Instagram
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