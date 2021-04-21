21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Водонаева поделилась фото из больницы и рассказала, что с ней произошло – звезда пережила микроинсульт. Из реанимации ее отправили в обычную палату.

Певица Слава делится фотографиями своих близких людей, и показала свою дочь Сашу – девочка пошла по стопам мамы, и тоже работает над музыкальной карьерой, Ксения Собчак поделилась фото со своим сыном Платоном.

Анастасия Решетова появилась на футбольном матче – пришла поддержать ФК «Локомотив».

Настасья Самбурская появилась в эффектном образе – красном платье с пышным декольте и кудрявыми волосами.

Светлана Лобода выложила фото со старшей дочерью Евой – девочка пришла на «Голос.Дети» поболеть за подопечных своей мамы.

Елена Перминова демонстрирует эффектный образ во время беременности, в нежном пудровом костюме.

Анна Семенович показала видео с «Танцев на льду», в бытность свою фигуристкой, и напомнила, что количество падений не так важно, как количество подъемов.