21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @nastya_slava
Алена Водонаева поделилась фото из больницы и рассказала, что с ней произошло – звезда пережила микроинсульт. Из реанимации ее отправили в обычную палату.
Певица Слава делится фотографиями своих близких людей, и показала свою дочь Сашу – девочка пошла по стопам мамы, и тоже работает над музыкальной карьерой, Ксения Собчак поделилась фото со своим сыном Платоном.
Анастасия Решетова появилась на футбольном матче – пришла поддержать ФК «Локомотив».
Настасья Самбурская появилась в эффектном образе – красном платье с пышным декольте и кудрявыми волосами.
Светлана Лобода выложила фото со старшей дочерью Евой – девочка пришла на «Голос.Дети» поболеть за подопечных своей мамы.
Елена Перминова демонстрирует эффектный образ во время беременности, в нежном пудровом костюме.
Анна Семенович показала видео с «Танцев на льду», в бытность свою фигуристкой, и напомнила, что количество падений не так важно, как количество подъемов.
Курбан Омаров, муж Ксении Бородиной, научил своих подписчиков вести бизнес, отметив, что это дело – не для нытиков.
Тина Канделаки поделилась фото с прогулки со своими питомцами, и рассказала несколько фактов о себе. Телеведущая рассказала, каким был ее первый гонорар, призналась, что не умеет плавать и не выносит мужчин с короткими ногтями.
Катерина Шпица поделилась селфи со своим кумиром, Аленой Свиридовой, с которой случайно встретилась перед рабочим днем.
Сергей Лазарев радует своих подписчиков фотографиями из отпуска – певец отлично проводит время в Мексике.
Фото: Instagram Сергея Лазарева, Ксении Собчак, Курбана Омарова, Тины Канделаки, Катерины Шпицы, Анастасии Решетовой, Елены Перминовой, Славы, Светланы Лободы
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