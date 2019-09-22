21-22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин показал, как его дом готовится встречать Аллу Пугачеву с детьми: «Алла с детьми возвращается домой 😍 Дом ждёт 🙋🏻♂️ #доммилыйдом».
Анна Семенович рассказала о поездке в Лондон: «Программа в Лондоне насыщенная 😂 Вчера ночной Лондон и пару баров 🤪🥂 Сегодня футбол, шикарная игра Chelsea-Liverpool , завтра побываем на мьюзикле 😉 Ну и, конечно, самое главное, это классный шопинг».
Слава поделилась забавным видео из Сочи.
София Ротару провела воскресенье в Портофино и показала яркие фотографии.
Глафира Тарханова опубликовала кадры из фотосессии в стиле 90-х и рассказала о своем детстве.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Привет из 90-ых! 💓1.только в 95 году в моей семье появился цветной ТВ, а до этого, например программу Поле чудес, я слушала через "картонную" стену, слышимость с соседями была великолепная!😀 💓2. В 92 году уговорила папу купить Барби, папа не смог устоять, но на классическую модель не было денег, купили в киоске на Проспекте Мира блондинку с каре и карими глазами, оказалось что когда перевернешь ее вверх ногами...голова падает...я ее очень любила, не смотря ни на что😀 💓3. В 1-ый класс меня возил на метро папа, из Ухтомки (мы снимали там часть старого дома, это за Выхино, 2 остановки на электричке) до Октябрьского поля, а во 2-3 классах мы расставались с ним на Таганке и до Пражской (школа переехала) я уже ездила одна. Когда опаздывала, перебегала на остановках из вагона в вагон, что бы на нужной станции оказаться рядом с переходом и сократить на этом время😂 Это для нашей семьи были непростые годы, но счастливые!!! Мама и папа рядом!!! Мои замечательные родители, спасибо, я вас очень люблю! 💓Расскажите свою историю из 90ых! ЦВЕТ ИЛИ РЕТРО ЧБ?! Девчонки, спасибо, за атмосферу и крутую съемку: 📸 @irina_zargano 💄@kolyada_muah 👗 @kseniya_akulova #90-ые #расскажисвоюисторию #детство #воспоминание
Папа Марии Кожевниковой 21 сентября отметил день рождения. Актриса опубликовала в Instagram поздравления и показала, как ее сыновья подготовились к дедушкиному празднику. «Сегодня день рождения у 2-кратного Олимпийского Чемпиона, Чемпиона Мира, известного правдолюба и по совместительству моего отца! В связи с регалиями буду официальной :) Александр Викторович Кожевников, от всей нашей дружной и большой семьи поздравляем Вас с Вашим днём! Мы желаем крепкого здоровья, любви и удачи! Любим и гордимся‼️» – написала Мария.
Братья Меладзе поздравили маму с днем рождения.
Нюшу поймали с «запрещенкой».
Екатерина Стриженова показала фото с сестрой-именинницей.
Рената Литвинова и Земфира поздравили Вячеслава Суркова.
Дочь Тимати покоряет скейтборд.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!