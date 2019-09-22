21-22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Папа Марии Кожевниковой 21 сентября отметил день рождения. Актриса опубликовала в Instagram поздравления и показала, как ее сыновья подготовились к дедушкиному празднику. «Сегодня день рождения у 2-кратного Олимпийского Чемпиона, Чемпиона Мира, известного правдолюба и по совместительству моего отца! В связи с регалиями буду официальной :) Александр Викторович Кожевников, от всей нашей дружной и большой семьи поздравляем Вас с Вашим днём! Мы желаем крепкого здоровья, любви и удачи! Любим и гордимся‼️» – написала Мария.