21-22 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня показала, какой подарок сделала ее дочь Анджелина для папы: «Happy Birthday papa 🥰 Как мило) Сегодня у Алекса день рождения, и Анджелина нарисовала ему в подарок этот рисунок ☺️ @angelsmurfit».

Евгений Петросян поделился самыми смешными, на его взгляд, шутками на тему коронавируса.