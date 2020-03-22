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21-22 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Татьяны Навки

Фото: Instagram Татьяны Навки

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Минувшие выходные многие звезды провели в самоизоляции и поделились с подписчиками своими лайфхаками, как разнообразить карантинные дни. Так, Татьяна Навка вместе с дочкой Надей испекла шоколадное печенье. «Как говорится, нет худа без добра или женский подход к карантину! 😉😁 Выходные самое время для вкусняшек, наш выбор на сегодня - Шоколадные печеньки ручной работы))) 🍪🍪🍪 И время занять можно, и домашнее поесть, и вся семья при деле! Так сказать "Лайфхак" для вас))) Всё новое - хорошо забытое старое! 💯 P. S. Рецепт 👩‍🍳 Для сухой массы: 🔹100 гр. какао или шоколад 🔹300 гр. муки 🔹10гр. разрыхлителя 🔹 2 пак. ванильный сахар 👆 Смешать Для масляной: 🔹200гр. сливочное масло 🔹200 гр.сахар 🔹2 яйца 👆 Перемешать. Сухую массу соединить с масляной. Вымесить тесто, на пергаменте раскатать тонко(толщиной плитки шоколада) и в холодильник на 30 минут. Выпекать 10-15 минут при температуре 170°С. Крем: 200 гр. сахарной пудры + 200 гр.слив.масло+100гр.сливки - всё взбить. Приятного аппетита!»

Елена Валюшкина также рассказала, как проводит время на карантине.

Максим Галкин поддержал популярный Instagram-челлендж и показал, как моет руки и читает стихотворение Гете.

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Ребята! Мой кореш @ilyinman предложил совместить высокое с насущным – поэзию с гигиеной и запустил такой челлендж ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ. Мыть руки надо долго – так давайте читать под это дело стихи! Я принимаю эстафету от @bastaakanoggano и передаю её неповторимым девчонкам @reginatodorenko, @gagara1987, @lolitamilyavskaya и, вдруг захочет что-то из прекрасного своего прочесть @bolshe_nikogda 😊 В универе я играл Мефистофеля, забыть я это не могу, поэтому вываливаю на вас самого что ни на есть Гёте. Для алчущих смысла – далее перевод. Мефистофель Не стану вас вводить в заблужденье, Мой юный друг. В науке сей Легко с дороги сбиться: всё в ней ложно; Так яду скрытого разлито много в ней, Что с пользой различить его едва ли можно. И здесь учителя вы слушать одного Должны и клясться за слова его. И вообще: держитесь слова Во всём покрепче, каждый раз! тогда дорога верная для вас В храм несомненности готова. #чистаяпоэзия #мойтерукидолго

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Эмин, Карина Разумовская и Ольга Зуева показали нежные кадры с детьми.

Сыну Стаса Пьехи исполнилось шесть лет.

Виктория Боня показала, какой подарок сделала ее дочь Анджелина для папы: «Happy Birthday papa 🥰 Как мило) Сегодня у Алекса день рождения, и Анджелина нарисовала ему в подарок этот рисунок ☺️ @angelsmurfit».

Евгений Петросян поделился самыми смешными, на его взгляд, шутками на тему коронавируса.

Певица Слава рассказала о пополнении в семье: «Сегодня сбылась мечта моего детства, юности и всех моих лет! У нас появился самоед!!!! Т.е. самая красивая в мире самоедочка, которая наполнит наши дни счастьем и любовью!!!! Пока имя не придумали, может поможете нам с этим? Всем тёплого и счастливого дня!!!».

Катерина Шпица с семьей отправилась на горнолыжный курорт в Сочи.

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Я увезла свою семью в горы. Когда я была тут с сыном 8 марта, твёрдо решила, что вернёмся сюда на весенние каникулы. Знать бы тогда, что вынужденное отсутствие в школе будет таким долгим! Взяли с собой все учебники для дистанционного обучения, и ещё курсы “Advance” помогут мозгу не забыть, как учиться. Чистый воздух, отсутствие спешки, занятия в горнолыжной школе, время в кругу семьи и новых знакомых- наш план. А! Кстати! Удивилась, почему 53 процента в сториз проголосовало против выбора этого костюма 🤔 «Хорошие сапоги, надо брать»😂😂😂 Очень рада своему приобретению @roxy_russia ! Хоть и сама не ожидала от себя предпочтения такого девчачьего цвета 😂 А ведь яркость- хорошее преимущество на склоне, особенно в том тумане, в котором мы сегодня катались( на фото я на вершине, а в низине... См.сториз). Меня лучше видно в условиях видимости 50 метров! Да и при обычном раскладе быть ярким- хорошо! Лайфхак дня: сели на открытый подъёмник- не тянитесь сразу за телефоном, не снимайте перчатки, посидите эти несколько минут, созерцая природу! Мама моя сегодня палку уронила! Их с папой отважный инструктор ее нашёл!!! А вместе с ней - ещё 2 разрозненных палки! И это только на 50м2. Если вы что-то потеряли , заявляйте об этом в инфоцентр! Инструкторы, работники курорта и катающиеся приносят туда не только палки, но и дорогие телефоны и экшн-камеры! Но немногие ищут активно свои потери 🤷‍♀️ Верить надо в доброту и порядочность людей ❤️ #розахутор #горныелыжи @riders_school @boardriders_russia #roxy

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Оксана Домнина и Роман Костомаров приняли участие в челлендже с переодеванием.

Алсу станцевала с дочками, а подписчики отметили, что певица больше похожа на старшую сестру Сафины и Микеллы, чем на их маму.

Нюша устроила онлайн-концерт.

Юлия Снигирь спросила у подписчиков, во что поиграть с четырехлеткой, и поделилась своим списком активностей.

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Покидайте мне варианты игр с четырехлетками 🙏🏻😭 Мой список: ✅игра "назови лишнее": перечисляете слова, связанные с объектом, среди них лишний предмет (например, лес - дерево, трава, белка, дверь) ✅ придумывать рифмы к словам ✅назвать противоположности ("холодный-горячий" и тд) ✅с завязанными глазами ребенок ищет спрятанные часы, которые тикают ✅Вы хлопаете в ладоши определенный ритм, он повторяет ✅громкость музыки выше - ребенок тянется наверх, ниже - вниз ✅слушать шум волн, листвы, голоса животных, пение птиц, а потом угадывать ✅ребенок повторяет маршрут, по которому его вели с завязанными глазами ✅показываете картинку, убираете, ребенок ее описывает ✅ребенок бегает, один хлопок - останавливается, два - бежит дальше ✅на слово "солнце" бегает, на слово "дождь" ищет укрытие #карантин #сидимдома

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Анна Хилькевич заинтриговала фолловеров: «Новая жизнь- прежняя я))) улыбаемся и машем)) чуть попозже обязательно расскажу тут, какие перемены у меня произошли🤗 пока времени хватает только на сторис😝».

Наталья Бочкарева поделилась шуточной видеозарисовкой на тему коронавируса.

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Мы сняли это видео несколько дней назад, но все никак не было сил довести его до ума и выставить в сеть😅 Сейчас времени на карантине много, поэтому, принимайте к просмотру😜 ⠀ На самом деле, #коронавирус - это совсем не шутки☝🏼 Мы можем к нему относиться с юмором только лишь тогда, когда сами соблюдаем все правила и меры защиты✋🏼 ⠀ В общем, не воспринимайте всерьёз эту небольшую юмористическую видеозарисовку, но серьезно подойдите к тому, что ее смысл все-таки реальная правда🤷🏽‍♀️ ⠀ Отличного всем вечера и позитивного настроения!😉 ⠀ P.S. Во время съёмок ни одна пачка гречки и ни один рулон туалетной бумаги не пострадал👌🏼🤪 ——— #натальябочкарева #бочкарева #карантин #карантинвмоскве #coronavirus #coronatime #коронавирус #коронавирусуходи #nb #nataliabochkareva #bochkareva

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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