21-22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова тепло поздравила супруга с днем рождения и показала процесс создания подарка для именинника: «ДОРОГОЙ МОЙ МУЖ И ПРОСТО САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАПА НА СВЕТЕ! ПРИМИ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ! Ты самый удивительный человек на земле, который так может радоваться этому дню или совсем забывать про него! Ты никогда специально не готовишься отмечать какие-либо даты! Только вдруг с утра у тебя появляется огромное желание собрать все же своих друзей, начиная с шести приглашенных, и в конце концов приходят все пятьдесят...и ничего, что не хватает столов и стульев, все без претензий как-то рассаживаются и веселятся! Ничего, что в этом году ты опять всё перепутал и уже с 20 числа кричал, что завтра у тебя день рождение, которое только 22 июля! Ничего, что ты будешь еще получать подарки от всей страны еще до следующего Дня Рождения! Немного грустно, что мы твои родные не будем вместе с тобой в этот день! Но нам не привыкать отмечать разные наши события по Skype! Мы, как всегда, приготовили тебе подарки и сюрпризы! Так что будь готов ко всему! Желаем тебе сил и здоровья, творческих мук и оргазмического ощущения от жизни! Ты написал уже, пожалуй, обо всем: Путанах, Морячках, о всех городах, о любви, друзьях и путешествиях!!!!!! Только песни о Дне Рождении у тебя нет! Желаю, чтобы муза посетила тебя! Яви миру такую песню, чтоб сердца зацепила! Твоя семьЯ».