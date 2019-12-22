21-22 декабря: самые лучшие фото и видео из Instagram звезд

Симона Юнусова рассказала, как обычно проходит полет ее внучки Алисы: «Наша девочка - терминатор с детства, не ест и не спит в самолётах, и совершенно неважно, сколько времени занимает полёт. « Накрывает» её минут за 10 до посадки... Всё остальное время мы проводим очень активно. Сначала Алиса чуть-чуть стесняется, но это быстро проходит, и она начинает общаться со стюардами. Им она объясняет на английском, что у нас с собой каша в пакетиках и её необходимо заварить кипятком и желательно накрыть. Сахар добавлять не надо, это вредно, а в сумке её бабушки есть клюква, от которой становиться сладко.🤷‍♀️ В этот раз немецкий стюард, видя, что малышка ничего не ест, достаёт банку с сосисками и у нас начинается пир!!! После хлеба необходимы зрелища, но к сожалению мультики были не очень интересными и Алиса принимается ходить колесом между рядами. Всеобщее веселье заканчивается слезами, так как самолёт трясёт и кругом оказываются твёрдые поверхности. Горевали мы недолго... Когда я вижу в Инстаграм детей, тихо рисующих, собирающих пазлы и лепящих в самолётах, я думаю, что надо мной издеваются... А вот записочки на клеящихся бумажках, развешанные по всему салону, определённо порадовали пассажиров))) Алиса всё время что-то говорит, я вяло отвечаю и мечтаю поспать, она скачет на мне и вдруг её взгляд падает на аэрофлотовскую косметичку, которой я пользовалась. В голове у девочки тут же «загорается лампочка» и она томным голосом говорит о том, что у неё пересохли руки и оооочень вежливо просит разрешения воспользоваться кремом. Я прикидываю, что у меня будет минут десять, киваю и проваливаюсь в вожделенный сон. Через пять минут над моей головой раздаётся тревожный голос внучки:- Сёночка, помоги, крем не впитывается! Открываю глаза, действительно не впитался, зато моя кофта, штаны, шторка, отделяющая от стюардесс, всё белое... Прихожу в себя и понимаю, что это зубная паста!!! Ну имеет право человек перепутать тюбики... хорошо, что у нас всегда с собой запасная одежда, но только не у меня... Занавес».

Ксения Бородина показала, как отметила день рождения ее дочь.