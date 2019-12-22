21-22 декабря: самые лучшие фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин поделился настроением субботы: «Нескольким знакомым девушкам показал это видео. Как вы думаете, какая реакция? Никогда не догадаетесь! Готовы? Говорят: какой ковёр красивый!». Кроме того, шоумен показал, как выглядел «22 года и 22 кг назад».
Симона Юнусова рассказала, как обычно проходит полет ее внучки Алисы: «Наша девочка - терминатор с детства, не ест и не спит в самолётах, и совершенно неважно, сколько времени занимает полёт. « Накрывает» её минут за 10 до посадки... Всё остальное время мы проводим очень активно. Сначала Алиса чуть-чуть стесняется, но это быстро проходит, и она начинает общаться со стюардами. Им она объясняет на английском, что у нас с собой каша в пакетиках и её необходимо заварить кипятком и желательно накрыть. Сахар добавлять не надо, это вредно, а в сумке её бабушки есть клюква, от которой становиться сладко.🤷♀️ В этот раз немецкий стюард, видя, что малышка ничего не ест, достаёт банку с сосисками и у нас начинается пир!!! После хлеба необходимы зрелища, но к сожалению мультики были не очень интересными и Алиса принимается ходить колесом между рядами. Всеобщее веселье заканчивается слезами, так как самолёт трясёт и кругом оказываются твёрдые поверхности. Горевали мы недолго... Когда я вижу в Инстаграм детей, тихо рисующих, собирающих пазлы и лепящих в самолётах, я думаю, что надо мной издеваются... А вот записочки на клеящихся бумажках, развешанные по всему салону, определённо порадовали пассажиров))) Алиса всё время что-то говорит, я вяло отвечаю и мечтаю поспать, она скачет на мне и вдруг её взгляд падает на аэрофлотовскую косметичку, которой я пользовалась. В голове у девочки тут же «загорается лампочка» и она томным голосом говорит о том, что у неё пересохли руки и оооочень вежливо просит разрешения воспользоваться кремом. Я прикидываю, что у меня будет минут десять, киваю и проваливаюсь в вожделенный сон. Через пять минут над моей головой раздаётся тревожный голос внучки:- Сёночка, помоги, крем не впитывается! Открываю глаза, действительно не впитался, зато моя кофта, штаны, шторка, отделяющая от стюардесс, всё белое... Прихожу в себя и понимаю, что это зубная паста!!! Ну имеет право человек перепутать тюбики... хорошо, что у нас всегда с собой запасная одежда, но только не у меня... Занавес».
Ксения Бородина показала, как отметила день рождения ее дочь.
Дима Билан поделился архивным видео, а Стас Костюшкин показал, как мог бы выглядеть «Чай втроем» лет десять назад.
Актриса Равшана Куркова рассказала, как поддерживает себя в форме.
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Вы просили пост про питание. Сразу скажу, фито-няшкой мне не стать (хоть я и занимаюсь 5 раз в неделю), т.к. тренировки - только 30 % успеха, главное - питание. А поест ь я не дура. И в целом ем всё, что захочу, 🙈 поэтому идеальных кубиков мне не видать. Другое дело, что газировку, фастфуд, хлебобулочные изделия, тортики, колбасные изделия, соки из пакетов, чай из пакетиков, консервы, алкоголь мне совсем не хочется и это уже упрощает задачу оставаться стройной. Вот что входит в мой рацион питания: много воды (из стеклянной бутылки), морепродукты, рыба, овощи, фрукты (особенно, сухофрукты), хороший чай, гречка, рис, макаронные изделия из твёрдых сортов, овощные супчики, бульоны, мясо (телятина, баранина, утка). От мяса пробовала отказаться совсем, но не смогла, плохо себя чувствую. Ну и порции - тоже важная составляющая. Порции не взвешиваю (никак не могу себя приучить к этому), но тарелка с едой у меня не гигантская и до отвала я не наедаюсь. Плюс стараюсь чтобы последний приём пищи был хотя бы за часа 3-4 до сна. В общем, ничего особенного - умеренность в еде, отказ от химии и того, что организму не хочется, дружба со спортом - вот и весь секрет. А что вы предпочитаете в еде и без чего не можете? Рассказывайте. 💚 #делимся / photo: @mikheevamasha , mua: @yana_koptyakova , hairs: @sozinovaiam , dress: @alenaakhmadullina
Светлана Лобода показала редкие фото с мамой, сестрой и дочкой.
Сергей Безруков показал милое фото дочки и сына и пожелал всем предновогоднего настроения.
Сыну Натальи Водяновой Лукасу исполнилось 18 лет. В честь праздника супермодель показала необычное архивное фото со старшим ребенком.
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I can’t believe this day has come. 18 years later, you are officially an adult and ready to take off to start a new chapter of your life and I couldn’t be prouder of you. You are the best son and best role model not only for your younger siblings but for all of us. You are kind, intelligent, funny and able to make everyone feel good when around you. A true BFG 🤪 The road ahead looks very bright and i will be cheering along the tracks, cheering cause I’ll always be your number one fan ♥️🙏🏻 happy birthday my biggest and tallest baby @lucasportman 🎂🎂🎂🎂🎂 Неужели это день настал?! 18 лет пролетели как один день, и сегодня совершенно официально ты становишься взрослым. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твоё имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный, - весь в мать, а главное - скромный человек 🤪 если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки! 🤩 С днём рождения, сынок! Мой самый вз(рослый)! 🤗
Игорь Верник поделился папиными воспоминаниями.
Галина Юдашкина отпраздновала 29-летие: «С Днем Рождения меня! Я в свои 29 лет, абсолютно счастливый человек с мужем, двумя потрясающими детьми, любимой работой, лучшими друзьями! Хочу только пожелать всем здоровья, так как его никогда не бывает много! Большой привет из Гонконга!».
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, потренировался с Эвелиной Бледанс: «Приседу со штангой предпочитаю присед с девушками)))Эвелина @bledans несмотря на рост и ...объёмные "глаза ", оказалась очень лёгкой нагрузкой))) да и нагрузкой-то ее грех называть!».
Иосиф Пригожин показал красавца-пасынка: «Уже оправился и отправился в спортзал. Готовится к съёмкам фильма терминатор часть 7».
Нюша поделилась нежными кадрами с мужем: «Кому ещё эта серия напоминает кадры из романтических комедий?☺ я обожаю пересматривать такие во время праздников».
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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