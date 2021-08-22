21-22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Долина посетила конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. 65-летняя артистка не отказала себе в удовольствии искупаться в море и порадовать подписчиков стройной фигурой.

Кристина Орбакайте позирует на фоне своих концертных платьев в розовом шелковом брючном костюме.