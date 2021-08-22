21-22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Лариса Долина посетила конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. 65-летняя артистка не отказала себе в удовольствии искупаться в море и порадовать подписчиков стройной фигурой.
Кристина Орбакайте позирует на фоне своих концертных платьев в розовом шелковом брючном костюме.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official/Instagram
Лера Кудрявцева поблагодарила артиста Игоря Миркурбанова за прекрасно исполненную песню Александра Розенбаума. Ведущая также отметила, что звучание актера ей понравилось больше, чем барда.
Ксения Бородина с дочерьми приехала на отдых в Казань. Ведущая «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, что можно посмотреть в столице Татарстана.
Эвелина Бледанс опубликовала трогательное видео с сыном Семеном.
Виктория Бекхэм показала снимок подросшей дочери Харпер. В этом году младшему ребенку Девида и Виктории Бекхэм исполнилось семь лет.
Телеведущая Анфиса Чехова уже долгое время находится в США. Звезда делится видео на котором они с подругой катаются на кабриолете по Флориде и наслаждаются отдыхом и хорошей погодой.
Ксения Собчак опубликовала фото с отдыха в Италии. Ведущая позирует в летнем платье и шляпе на фоне ловца снов в саду. Звезда подписала снимок: «Все-таки Форте хорошо, а Сардиния — лучше! Особенно с любимыми людьми».
Певица Валерия проводит редкие выходные в кругу семьи и рассказывает, что перила на фото установил лично сын Артемий.
Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана отдыхает в Барселоне и радует подписчиков зажигательными танцами в ярком платье.
Анастасия Макеева находится с мужем в Словении, где проживает его бывшая супруга с детьми. На нервной почве актриса потеряла голос и не может выйти на сцену.
Беременная певица Нюша наслаждается отдыхом на побережье.
Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова тоже находится на отдыхе, но где именно, певица не уточняет. «Каникулы», — подписала фото звезда.
Анастасия Волочкова признается в любви своему другу, музыканту Валерию Разумовскому и дорожит дружбой с ним.
Юлия Барановская прилетела из отпуска, но пока не показала подписчикам пляжные фото, кроме селфи с минимумом макияжа, сделанным на яхте.
Фото и видео: Instagram
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