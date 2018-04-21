21-22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова отдыхает в Японии, а Ирина Дубцова — на Мальдивах. Елизавета Боярская отправилась на гастроли в Красноярск, а Анна Чиповская - в Саратов.
Тина Канделаки рассказала о музыкальных предпочтениях: «Рэп — это слово и бит. Бит — это биение сердца. Слово — это мысль. Вместе они уже давно завоевали мое сердце. Я люблю рэп-культуру за искренность и сложное сочетание рифм. В них отражается наш мир с его достоинствами и недостатками. Здесь есть место для сатиры и самоиронии. Рэп — это возвращение романтизма, а значит, возвращение героя. А героев никогда не бывает много. Тук-тук, Нео)».
Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала фирменный шпагат, а Татьяна Навка — завязалась в «узел».
Зара трогательно поздравила папу с днем рождения: «Сегодня у самого лучшего ПАПЫ и самого потрясающего Дедушки на свете День Рождения!!!🎂 Папулечка, родной, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал и делаешь до сих пор! Ты наша поддержка и опора! Рядом с тобой всегда спокойно, на душе тепло, обретаешь уверенность в себе, и, кажется, так будет всегда! Желаю тебе крепкого здоровья, не терять бодрости духа и оптимизма!🙏🏻 Я тебя очень люблю!❤️ Твоя Зара #Папа».
Настасья Самбурская удивила новым имиджем, а Наталья Ионова показала, как выглядят люди, которые все успевают.
Олег Газманов поздравил супругу Марину с очередной победой в танцевальном конкурсе.
Филипп Киркоров показал роскошный подарок от поклонников, а Сергей Жуков поделился фотографиями со своего концерта в спорткомплексе «Олимпийский».
Равшана Куркова рассказала несколько интересных фактов о себе.
Хочу признаться в том, что: 1. У меня нет страницы вконтакте, не общайтесь с клонами, чтобы они вам там от «моего» имени ни писали. 2. Ни разу не была в прямом эфире в инсте, планирую попробовать в ближайшие дни. Готовьте ваши вопросы) 3. Ужасно боюсь высоты, борюсь с этим, но безрезультатно. Ни полёты на параплане, ни съемки на крышах не помогают побороть этот страх пока. 4. Наряжаюсь только когда очень надо - в повседневной жизни, в основном, хожу как чухня, всегда без косметики, с пучком, в кедах, майке и спортивных штанах (или джинсах). 🤦🏻♀️ 5. Самая вкусная еда для меня - пломбир и арбуз. 6. Последний раз с короткой стрижкой я ходила во втором классе. 7. Больше всего на свете скучаю по бабушке. Цените близких, звоните, приезжайте, обнимайте. ❤️ 8. Собиралась, собиралась, но так ни разу в жизни, в итоге, и не посмотрела ни одного ужастика. 9. Первое, что спрашиваю при знакомстве с новым человек - «что вы читаете?». Или какая книга повлияла на вас больше всего. Книги, которых любят, рассказывают о характере человека больше, чем то, что он сам говорит о себе. 10. Я очень люблю воду, хотя плаваю так себе.
Молодая мама Анна Курникова продемонстрировала идеальное тело.
Курбан Омаров рассказал об умелках двухлетней дочери Теоны, а Максим Галкин показал архивное видео с детьми Лизой и Гарри.
Игорь Николаев поделился впечатлениями о новом фильме: «Легкомысленное интервью о том о сём ДО премьерного показа фильма «Непрощённый» - и подавленное безысходное состояние ПОСЛЕ... Ужасная трагическая история отца, потерявшего в авиакатастрофе жену и двух детей, и убившего виновного в этом швейцарского авиадиспетчера. История реальная, все об этом помнят... Диме Нагиеву удалось с первых секунд меня заставить забыть о его ТВ-образе, и погрузиться в монотонное состояние горя, которое почти парализует и лишает жизнь смысла. Посмотрите обязательно, но знайте - это будет серьёзное испытание для души и сердца».
Дима Билан поностальгировал: «Клип #BELIEVE. 10 ЛЕТ!!!!!Целая история - как одно мгновение! А вы помните?...🙏🏻 @rudkovskayaofficial@plushenkoofficial @edvinmarton ///. Я помню все детали съемки и разговоры о надежде!!! Но тему инклюзивности... мы начали обнимать первыми! И говорили об этом одни из первых!!!! Каждому, кто нуждается в поддержке духа - я с вами !!!!! Спасибо вам!!!».
Екатерина Андреева показала, как развлекается в автомобиле: «А я всегда найду повод повеселиться .😜😜😜Вот люблю я смеяться 🤣🤣🤣.Мой муж однажды пришёл домой,а там тихо.Так он испугался-что случилось? Что это она задумчивая сидит на диване?А-я всего-навсего воды в рот набрала-в прямом смысле-хотела кота Берендея 😻повоспитывать за то ,что он кота Руни 😻выщипывать пытается до состояния сфинкса и водой в него ,как из лейки👻👻👻.К чему я это вспомнила-знайте точно,пока вы умеете находить смешное во всем,удача повернётся к вам своим милым личиком.Проверено на себе👻👻👻 Поэтому хочется петь в машине про 100💃🏻💃🏻💃🏻-пой и на #чтоскажеткнягинямарьяалексеевна внимания не обращай».
Елена Подкаминская поделилась шуточным видео со съемок.
Алиса Вокс показала цирковой номер в исполнении ее кота Бакстера.
В честь Международного Дня Цирка 🎪, мой #котБакстер продемонстрировал сегодня ночью акробатический номер! 🤦🏼♀️💁🏼♀️🤦🏼♀️ Теперь я не могу перестать смеяться!!! 😂 Эдгард @zapashny.ru ,Аскольд @askoldzap 🧔🏻🐅🦁👱🏻♂️ , возьмёте в труппу юного артиста, в честь вашего профессионального праздника? 🎪🐈💨 Всех сопричастных - с Международным Днём Цирка! 👏🏻👏🏻👏🏻 СПОЙЛЕР: С котом всё хорошо! Он все время что-то подобное вытворяет! P.S. Видео не ускорено! 🙈🙈🙈 _____________ #алисавокс #alisavox #деньцирка #международныйденьцирка #котик #смешноевидео #смешноевидеоскотом #смешныекоты #циркбратьевзапашных #большоймосковскийцирк #большоймосковскийгосударственныйцирк #бмц #бмгц #циркчинизелли #циркнафонтанке #циркнацветном #вольтижëр #вольтижировка #вольтижнаяакробатика