21-22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова отдыхает в Японии, а Ирина Дубцова — на Мальдивах. Елизавета Боярская отправилась на гастроли в Красноярск, а Анна Чиповская - в Саратов.

Тина Канделаки рассказала о музыкальных предпочтениях: «Рэп — это слово и бит. Бит — это биение сердца. Слово — это мысль. Вместе они уже давно завоевали мое сердце. Я люблю рэп-культуру за искренность и сложное сочетание рифм. В них отражается наш мир с его достоинствами и недостатками. Здесь есть место для сатиры и самоиронии. Рэп — это возвращение романтизма, а значит, возвращение героя. А героев никогда не бывает много. Тук-тук, Нео)».

Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала фирменный шпагат, а Татьяна Навка — завязалась в «узел».