20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Воеводина рассказала, чем кормит 1,5-годовалого сына Леона и показала милое фото с ним. «Что ест мой маленький принц. Питание Леона.

Уже относительно давно Леон перешел на общий стол. Кормить грудью мне удалось лишь чуть меньше месяца, т.к. молоко пропало быстро и безвозвратно. Всему виной стресс, который настиг меня практически сразу после родов! Но сейчас не об этом.

Завтраки Леона сейчас состоят из полезных каш и мультизлаков. Часто готовлю омлет на пару, мы все его любим. А в завершении завтрака — сок. Обеды — любимый прием пищи у Лео. После тренировок или развивашек, как и положено настоящему мужчине, Леон приходит со зверским аппетитом. Любит кушать суп-пюре из тыквы или брокколи, супчик из лапши с домашней курицей. От борща Леон тоже не откажется. На второе мясо с гарниром, отдаю предпочтение "дикому", более чистому и натуральному мясу: лось, олень, марал. Делаю котлетки, подаю в основном с пюре из картофеля или брокколи.

Единственное табу у нас — это мясо свинины. Отец Леона попросил этим мясом сына не кормить. Я отношусь к этой просьбе с уважением.

На полдник Леон ест йогурт или творожок. И обязательно фрукты. Ужин обычно состоит из пюрированной рыбки. На гарнир чередую макарошки, крупы, картошечку или овощи.

Секрет почему Леончик весит уже почти 16 кг, раскрыт!», — поделилась модель в блоге.