20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова 20 января отметила 35-летие. В день рождения она заполонила Instagram праздничными фото и видео. Вечером она разместила на странице ролик, где позирует в золотом платье: «Звезда родилась!», — скромно прокомментировала именинница.
Еще одна юбилярша Анастасия Волочкова в день 45-летия открыла комментарии под своими фото (обычно они закрыты) и написала: «Возможно, кто-то захочет сказать мне что-то хорошее». Позже она поблагодарила всех за пожелания в день рождения.
Ксения Собчак показала фанатам фото из частного самолета, на котором с семьей улетела на Мальдивы: «Лечу туда, где лето, передаю приветы», — подписала она снимок.
Мерьем Узерли, которая недавно стала мамой во второй раз, показала видео с малышкой на руках.
Екатерина Климова показала «крутое» фото с 18-летней дочерью Елизаветой, а Ани Лорак показала редкую фотографию с мамой.
Павел Воля опубликовал забавное фото с Александром Реввой и Вадимом Галыгиным, которое подписал: «Змей Горыныч. Вот так встреча».
Юлия Савичева показала, в каком виде ее дочь Аня стала приходить из садика — с разноцветными тенями и даже помадой. Певица рассказала, что так девочка развлекается с подружкой. «Воспитатели не ругают и мы тоже. Главное, следить, чтобы в глаза не попадало. Пусть дети занимаются творчеством», — рассказала она.
Оксана Воеводина рассказала, чем кормит 1,5-годовалого сына Леона и показала милое фото с ним. «Что ест мой маленький принц. Питание Леона.
Уже относительно давно Леон перешел на общий стол. Кормить грудью мне удалось лишь чуть меньше месяца, т.к. молоко пропало быстро и безвозвратно. Всему виной стресс, который настиг меня практически сразу после родов! Но сейчас не об этом.
Завтраки Леона сейчас состоят из полезных каш и мультизлаков. Часто готовлю омлет на пару, мы все его любим. А в завершении завтрака — сок. Обеды — любимый прием пищи у Лео. После тренировок или развивашек, как и положено настоящему мужчине, Леон приходит со зверским аппетитом. Любит кушать суп-пюре из тыквы или брокколи, супчик из лапши с домашней курицей. От борща Леон тоже не откажется. На второе мясо с гарниром, отдаю предпочтение "дикому", более чистому и натуральному мясу: лось, олень, марал. Делаю котлетки, подаю в основном с пюре из картофеля или брокколи.
Единственное табу у нас — это мясо свинины. Отец Леона попросил этим мясом сына не кормить. Я отношусь к этой просьбе с уважением.
На полдник Леон ест йогурт или творожок. И обязательно фрукты. Ужин обычно состоит из пюрированной рыбки. На гарнир чередую макарошки, крупы, картошечку или овощи.
Секрет почему Леончик весит уже почти 16 кг, раскрыт!», — поделилась модель в блоге.
Анфиса Чехова опубликовала живописные снимки из заснеженного Сочи.
С Лерой Кудрявцевой приключилось очередное несчастье — она получила перелом. «Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — написала она рядом с видео, где ее катят в инвалидном кресле.
Маргарита Симоньян поздравила с днем рождения Ирину Аллегрову и рассказала, как ее Тигран Кеосаян снимал клип для артистки. «Тигран считает своим лучшим клипом "Я тебя отвоюю", снятый для Ирины Аллегровой. Снимали в Люберецком карьере, было чудовищно жарко. В какой-то момент Тигран получил тепловой удар и его увезли со съемок на скорой. А когда снимать закончили, буквально на словах "Спасибо за смену" хлынул дождь.
У Ирины Аллегровой, прекрасной, сегодня день рождения. С праздником, императрица!» — напсала Маргарита в блоге.
Лариса Гузеева показала подписчикам свои деликатесы и рассказала, что они позволяют ей почувствовать себя на море. «Всегда удивлялась: зачем эмигрантам на прекрасной чужбине, куда они так стремились, черный бородинский хлеб или селедка, или русские магазины с нашими продуктами?... У них самих рожна только нет. А затем! Затем, что только запахи и вкусы быстрее всего и ярче возвращают нас туда, где было счастье! Вот и я: ну нет возможности поехать на море, значит, море будет у меня на столе! Всем счастья! Какого хотите!» — пожелала телеведущая.
Звезда фильма «Аритмия» Александр Яценко с супругой Ксенией отмечают первую годовщину со дня венчания.
Астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась с поклонниками теплым семеным фото с мужем и детьми.
Юлия Проскурякова опубликвала фото с мужем Игорем Николаевым, снятым в США. Туда композитор улетел, чтобы навестить старшую дочь Юлию.
Надежда Бабкина примерила новый образ для съемок на ТВ. Выйдя из салона красот королева народной песни позировала с кудрями и в шикарной шубе.
Яна Поплавская почтила память отца, умершего пять лет наад. «Пять лет как папы нет с нами! Папа ушел в Крещение, во время Соборования, мы с мамой держали его руки до последнего вздоха. Моя боль не прошла, она тихо притаилась внутри, там и живет вместе с воспоминаниями. Папа Володя воспитывал меня с 4 лет. Человек выдающийся, с тремя высшими (физтех, философский, режиссерский ГИТИС). Все свое время он посвящал мне, все что знал, вкладывал в меня, именно ему я обязана своим образованием, своими взглядами и убеждениями,своим отношением к жизни и людям! Я дочь своего отца. <...> Светлая память тебе, папа», — написала актриса в блоге.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской, Юлии Проскуряковой, Надежды Бабкиной, Василисы Володиной, Ксении Яценко, Ларисы Гузеевой, Маргариты Симоньян, Леры Кудрявцевой, Анфисы Чеховой, Оксаны Воеводиной, Юлии Савичевой, Екатерины Климовой, Ани Лорак, Павла Воли, Мерьем Узерли, Ксении Собчак, Анастасии Волочковой, Ольги Бузовой
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