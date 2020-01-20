20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Стройная и загорелая Равшана Куркова призналась в любви к йоге: «2 недели ежедневных занятий йогой убедили, что такой режим должен быть не только на Бали. Мои прекрасные московские раз или два в неделю — капля в море, нужно практиковать чаще».
Вика Цыганова, которая отдыхает в Тайланде, тоже похвасталась фигурой: «Удивительно, но пока организм не хочет ничего кроме отдыха. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!!! Не судите строга, мы здесь как в санатории, конечно еще будет много цветов и красоты».
Елена Исинбаева поделилась «спортивным» селфи: «В период моей профессиональной карьеры, после побед на олимпийских играх, предвкушение церемонии награждения — самые волнительные и счастливые эмоции! Золотая олимпийская медаль — это заветная мечта для профессиональных спортсменов».
Елена Воробей пожаловалась на здоровье: «Кто куда, а я на операцию. Вот такого отпуска у меня точно не было..... Все перемелется, все переменится......»
Валерия показала забавные снимки с Иосифом Пригожиным: «Фото 1- "Мой маленький", фото 2 - "Мой сладенький"».
Мария Кожевникова показала нежное фото с супругом: «Спасибо Всем огромное за поздравления и за столько много важных, верных и очень нужных пожеланий! Пусть в 100 кратном размере они вернутся к Вам бумерангом! Всех любим, всех благодарим. P.S. Пока наш папа не видит, выложу фотку, которая мне очень нравится. Женя, не ругайся, у меня сегодня тоже праздник», — написала она.
Светлана Бондарчук приятно проводит время с возлюбленным:
Лариса Вербицкая и Инна Михайлова тоже показали фотографии со своими любимыми. Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом: «Цветы от любимого человека всегда самые желанные!!!»
Владимир Кузьмин показал романтичное селфи: «А что это мы такие счастливые? Ваши варианты))»
Фото и видео: instagram
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