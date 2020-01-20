20 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия показала забавные снимки с Иосифом Пригожиным: «Фото 1- "Мой маленький", фото 2 - "Мой сладенький"».

Мария Кожевникова показала нежное фото с супругом: «Спасибо Всем огромное за поздравления и за столько много важных, верных и очень нужных пожеланий! Пусть в 100 кратном размере они вернутся к Вам бумерангом! Всех любим, всех благодарим. P.S. Пока наш папа не видит, выложу фотку, которая мне очень нравится. Женя, не ругайся, у меня сегодня тоже праздник», — написала она.