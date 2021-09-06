20 тысяч рублей в сутки за VIP-палату — Успенская не жалеет денег на лечение дочери

Однако позже появились новости о том, что Татьяна лечится в наркологической клинике. Это подтвердили и тиктокеры в шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, с которыми снималась Успенская, — девушки не было дома.

А в студии «Звезды сошлись» накануне обсудили госпитализацию Плаксиной. Оказалось, что девушка действительно проходит лечение, а певица очень переживает за нее.

Кроме того, лечение обходится очень недешево: Татьяна лежит в VIP-палате, которая стоит 20 тысяч в сутки. Однако звезда не жалеет денег и надеется, что ее дочь скоро будет в порядке.