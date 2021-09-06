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20 тысяч рублей в сутки за VIP-палату — Успенская не жалеет денег на лечение дочери

На прошлой неделе стало известно, что у Татьяны Плаксиной снова возникли проблемы со здоровьем и ее отправили в наркологическую клинику. Дочь звезды находится в отдельной элитной палате, пребывание в которой обходится недешево.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова оказалась в центре внимания. Не успев наладить отношения с матерью, из-за которых она даже уезжала к отцу, девушка столкнулась с новыми неприятностями. В конце прошлой недели Татьяна рассказала, что у нее отобрали телефон и держат взаперти. После она, однако, записала видеообращение, в котором заявила, что ее блог просто взломали.

Однако позже появились новости о том, что Татьяна лечится в наркологической клинике. Это подтвердили и тиктокеры в шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, с которыми снималась Успенская, — девушки не было дома.

А в студии «Звезды сошлись» накануне обсудили госпитализацию Плаксиной. Оказалось, что девушка действительно проходит лечение, а певица очень переживает за нее.

Кроме того, лечение обходится очень недешево: Татьяна лежит в VIP-палате, которая стоит 20 тысяч в сутки. Однако звезда не жалеет денег и надеется, что ее дочь скоро будет в порядке.

Фото: Instagram, Global Look press