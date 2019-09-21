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20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Вики Цыгановой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поприветствовал поклонников трогательным видео: «ВМЕСТО ЗАРЯДКИ! Танцевальная импровизация в образе пони-единорога!) ВСЕХ С ДОБРЫМ УТРОМ!»

Глафира Тарханова посвятила наследнику трогательный пост: «Младшему сыну 2 ГОДА!!! Я старалась всегда отслеживать себя, и при встречах с друзьями очень дозированно говорить о своих детях (некоторых мамочек не остановить). Если у друзей нет детей, они вообще не поймут, а если есть, они так же взахлеб расскажут о своем чаде (невозможно остаться равнодушным). Да простят меня мои старшие сыновья, вдруг когда-нибудь доберутся до моего инстаграмма (Корней, Ермолай, Гордей я вас очень люблю) но наш младший... образцовый ПУПС (УЖЕ БОЛЬШОЙ ) НО ПРОСТО ШИКАРНЫЙ сегодня я имею право, потерпите!!! Никифора всем хочется целовать и обнимать, а он отвечает взаимностью, его первые слова и словочитания...я млею и умиляюсь... Может быть дело во мне...мамочки!!!...становишься старше и каждое мгновенте становится невосполнимо драгоценным!!! Потому что понимаешь как быстро детки растут!!! Каждый день — открытие и откровение!!! Волшебный день!!! Шарики привезли в ночи, торт пекла до 2 ночи, 2е сыновей помогали на 1 этапе (поэтому в один корж забыли добавить гашенную соду, получился не корж, а коржик, но когда всех уложила спать, уже без оказий сама справилась)! НИКИФОР Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! МОГУ ЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ БЕСКОНЕЧНО!!!»

Анна Хилькевич поделилась милой фотографией с дочкой: «Острожно, очень мимимишный пост... Невозможное чувство испытываешь, глядя на своих маленьких девочек... 2 моих "кусочка", как говорила еще моя мама мне. Любовь всепрощающая, все принимающая и абсолютно понимающая. Как же хочется вырастить своих детей полноценными личностями без комплексов, гармоничными, понимающими, открытыми... со стремлениями, с уважением к людям и любви к самому себе. Аминь».

Виктория Боня — тоже: «This is #LOVE @angelsmurfit Приклеились друг к другу, так и ходим теперь по городу #мамадочка #Лондон».

Лариса Вербицкая посетила музей: «Таланты бывают очень разные и даже весьма необычные. Представьте себе, что этот забавный человек действительно жил и мог нижней губой достать до своего носа. Вот так он сумел утереть нос всем и войти в книгу рекордов Гиннеса».

Беременная Анастасия Решетова рассказала о своем подходе к искусству: «Что касается модерн-арта, то не все из ныне называемого искусством я таковым считаю. Делю все арт-объекты на те, что хочется видеть у себя в доме и те, что не хочется )) Все сразу визуализирую в рамках своего интерьера)»

Алена Шишкова показала, как играет с дочкой: «Переводное тату от Алисы))»

Беременная Эшли Грэм показала, как она выглядела в детстве и сейчас.

Инна Михайлова поздравила дочь: «Сегодня 7 лет исполняется белокурому ангелу, нашей Машеньке @mashastasa1. Ее нам подарил Господь в великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Спасибо за тот свет, который ты нам даришь, за улыбки, моменты радости и счастья! Своим чувством юмора и позитивом заряжаешь всех вокруг! Машуля, ты — невероятный ребенок! Умная, смелая, харизматичная! Иногда я застаю тебя серьезной, это говорит о том, что ты взрослеешь. Мы возлагаем на тебя большие надежды, верим, что у тебя большое и светлое будущее впереди, если будешь хорошо учиться и слушаться маму и папу! Любим всем сердцем! Ты — наше счастье! Крепкого здоровья».

Катя Лель похвасталась подарком дочери: «В 00 ч!!! Самый драгоценный для меня подарок на свете на Др от нашей любимой Доченьки, которая собирала денюжки для меня на подарок!!! Спасибо что ты есть у нас, любовь моя!!»

Наташа Королева поделилась видео с отдыха: «Живые девушки на Мертвом море!!!»

Вика Цыганова анонсировала новую работу: «Всем хорошей пятницы! Мы прекрасно совмещаем отдых и работу. "Вот и кажется мне жизнь такой скоротечной... как полет журавлей над моей головой". Скоро премьера, ждите!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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